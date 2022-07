Camerano, torna la festa del Rosso Conero con grandi novità

“Aspettando il Rosso Conero" si terrà il 22 luglio, il 5 e il 12 agosto, e traccerà la strada per la tradizionale festa del Rosso Conero che si terrà, come di consueto, il primo weekend di settembre

CAMERANO – La Giunta del Comune di Camerano ha approvato due delibere che hanno assegnato alla Pro Loco Carlo Maratti l’organizzazione di “Aspettando il Rosso Conero” e della 27esima “Festa del Rosso Conero”. “Aspettando il Rosso Conero” si terrà il 22 luglio, il 5 e il 12 agosto, e traccerà la strada per la tradizionale festa del Rosso Conero che si terrà, come di consueto, il primo weekend di settembre (2, 3 e 4 settembre). «Dopo due anni di pandemia, che hanno costretto un ridimensionamento delle precedenti edizioni, l’Amministrazione ha deciso di affidare alla Pro loco la gestione di questi eventi, dando nuovamente centralità alla “Festa del Rosso Conero” – afferma Giacomo Marincioni, neo assessore al Turismo e all’Ambiente -. L’obiettivo è di dare al cittadino l’opportunità di comprendere ancor di più la concezione della tradizione vinicola cameranese ma anche di garantire ai turisti della Riviera del Conero l’occasione di fare un assaggio di festa a luglio e agosto, prima dell’appuntamento tradizionale della “Festa del Rosso Conero”».

“Aspettando il Rosso Conero” invece saranno serate dove si potranno incontrare alcuni vignaioli e si potrà degustare il nostro prodotto tipico, accompagnato da specialità del territorio. Tutte le serate saranno allietate da alcuni gruppi musicali. Le cantine, inoltre, proporranno anche le loro altre produzioni, come ad esempio i bianchi del Conero, rendendo questi appuntamenti ancor più ancorati al territorio. La Pro loco “Carlo Maratti” torna così ad essere il motore delle iniziative turistiche di Camerano, grazie alla sua esperienza e il contributo dei volontari, dando valore a un avvenimento importante, creato e organizzato da volontari cittadini cameranesi e non per altri concittadini e per i turisti.