Sfida al vertice: il Castelfidardo nella tana del Gallo

CASTELFIDARDO – Quasi come uno spareggio promozione. Siamo solo alla seconda giornata di ritorno, ma lo scontro diretto di domani tra Atletico Gallo e Castelfidardo potrebbe già fare la differenza. I biancoverdi ci arrivano in buone condizioni fisiche e mentali, lo si è visto domenica scorsa quando la squadra di mister Lauro è riuscita a battere il Fossombrone giocando per più di un’ora in 10 uomini. Mancherà Braconi squalificato, dopo l’espulsione di domenica, ma i fidardensi potranno contare sull’arrivo dello spagnolo Paquito Morales, aggregatosi in settimana con il resto del gruppo. Un jolly di centrocampo che può giocare da trequartista o come regista davanti alla difesa. Paquito non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma domani potrebbe entrare per uno spezzone importante del match. Mentre per sostituire l’under Braconi nell’undici titolare è probabile l’impiego di Bandanera in difesa, con Sampaolesi avanzato sulla linea dei centrocampisti.

L’ Atletico Gallo recupera le assenze di domenica scorsa e schiererà probabilmente la formazione tipo, dove spiccano individualità importanti come Rizzato, Ridolfi, Muratori e Bartolini, bomber della squadra con 9 reti messe a segno. Una formazione esperta e di categoria, forse capolista a sorpresa per alcuni, ma sicuramente con pieno merito vista la continuità di rendimento. Un primato costruito soprattutto con i risultati in trasferta, dove ha conquistato 17 dei 29 punti in classifica, facendone la squadra col più alto rendimento fuori dalle mura amiche, anche se i pesaresi hanno leggermente rallentato il passo nelle ultime 3 partite (2 pareggi e una sconfitta).

Due i punti di differenza tra le due formazioni. I biancoverdi proveranno a ribaltare il risultato dell’andata, quando il Gallo espugnò il Mancini di Castelfidardo per 1-0, dando un segnale importante al campionato.

Si gioca su un campo in erba sintetica, ideale per squadre tecniche e le giocate palla a terra. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Arbitrerà l’incontro Kristian Ubaldi della sezione di Fermo. Fischio d’inizio alle ore 14.30.