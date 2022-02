Serie D, la Recanatese tenta la fuga. Tre marchigiane in cerca di riscatto

Pineto-Recanatese è il match-clou della 22esima giornata, la sfida tra gli ex Minella e Minozzi, protagonisti della sessione invernale del calcio mercato. I due bomber, infatti, hanno avuto destini incrociati, con Minella sceso in Abruzzo e Minozzi che ha effettuato il viaggio opposto in direzione Recanati. Una gara delicata per la Recanatese, contro la terza forza del campionato (a pari merito con il Fiuggi), rigenerata dal ritorno in panchina di mister Amaolo. Gli abruzzesi vengono da tre vittorie consecutive, tra cui l’ultima in casa della vice capolista Trastevere.

Quest’ultima si è vista rinviare, causa neve, la gara prevista a Montegiorgio (si giocherà mercoledì 2 marzo). I leopardiani potrebbero quindi approfittarne per allungare il distacco in classifica, mettendo ulteriore pressione alla loro principale inseguitrice. Non solo, la Recanatese potrebbe avere buone notizie anche da Tolentino, dove sarà di scena l’Atletico Fiuggi, un’altra potenziale minaccia per i giallorossi. Lo stadio “Della Vittoria”, si sa, è una fortezza difficile da espugnare. Ne sa qualcosa il Trastevere (battuto 1-0), ma anche la stessa Recanatese (fermata sullo 0-0). La squadra cremisi, che ha ottenuto solo due pareggi in casa delle cenerentole Nereto e Aurora Alto Casertano, cercherà ancora un volta di costruire la salvezza tra le mura amiche.

Serve un deciso cambio di passo al Fano e al Castelfidardo, entrambe in zona play-out e reduci da due brucianti sconfitte. I fanesi andranno nella tana dei lupi del Matese, che ha indetto la giornata biancoverde, a testimonianza dell’importanza della gara. Inutile dire che una sconfitta potrebbe allontanare le residue speranze di salvezza diretta. Stesso discorso vale per i fidardensi, che in casa contro la Vastese non possono permettersi l’ennesimo passo falso.

Il Porto D’Ascoli cerca riscatto dopo aver perso a testa alta il derby contro la Sambenedettese. I portuali faranno visita ad un San Nicolò Notaresco in crisi di risultati, che in settimana ha respinto le dimissioni del tecnico Massimo Epifani. Tornano a disposizione di mister Ciampelli tre pedine importanti: Passalacqua, D’Alessandro e Napolano, al quale è stata tolta una giornata di squalifica.

Tutte le gare in programma inizieranno con 5 minuti di ritardo, un’iniziativa della FIGC per sensibilizzare appassionati e tifosi sulla necessità di una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina.