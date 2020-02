Castelfidardo: centrocampo da inventare contro il Sassoferrato Genga

CASTELFIDARDO – I fidardensi affrontano domani 2 febbraio in casa il fanalino di coda Sassoferrato Genga, ultima in classifica a quota 13 punti. Un turno favorevole almeno sulla carta, anche se paradossalmente sono queste le partite con le insidie maggiori.

A complicare le cose in casa biancoverde ci si è messa anche una settimana travagliata tra infortuni e squalifiche che priveranno mister Lauro di tre pedine fondamentali. Non saranno infatti della partita Capponi e Morales, che dovranno scontare entrambi un turno di squalifica. E dovrà dare forfait anche Bracciatelli per un problema muscolare. Se ci aggiungiamo l’indisponibilità di Antogiovanni, è evidente che ci sarà un centrocampo inedito e tutto da inventare. Il tecnico biancoverde ha provato diverse soluzioni alternative, ma la cosa certa sembra l’inserimento dal primo minuto di Bandanera con relativo avanzamento di Sampaolesi sulla linea dei centrocampisti, una soluzione già adottata in altre circostanze e anche con riscontri positivi, tra cui la gara in trasferta contro l’Atletico Gallo.

Attenzione poi a sottovalutare il Sassoferrato Genga: chi l’ha fatto, vedi il Porto d’Ascoli, è rimasto scottato, con la clamorosa sconfitta casalinga di appena due settimane fa. E il Castelfidardo, se vuole puntare in alto, non può permettersi passi falsi.

L’incontro sarà diretto da Alessio Ercoli della sezione di Fermo. Fischio d’inizio alle ore 15.