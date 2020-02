Braconi da sogno: gol nel derby e chiamata in azzurro

Momento d’oro per il 18enne talento del Castelfidardo, match winner della sfida al vertice con l’Anconitana e fresco di convocazione nella Rappresentativa LND

CASTELFIDARDO – Momento d’oro per Lorenzo Braconi, match winner della sfida al vertice tra Castelfidardo e Anconitana e fresco di convocazione nella Rappresentativa LND. Il talento fidardense (appena 18enne, il più giovane in campo) ha messo a segno il gol decisivo nel derby del Mancini con un colpo di tacco che rimarrà nella storia biancoverde. Un gol che è valso contemporaneamente la vittoria e il primato in classifica del Castelfidardo.

Il tempo di festeggiare con i compagni a fine gara e poi Braconi è partito alla volta di Roma, dove con la maglia della Rappresentativa LND parteciperà al torneo internazionale under 18 “Roma Caput Mundi”, in programma dal 17 al 21 febbraio 2020 sui campi delle province di Roma e Frosinone.

Sono 20 i calciatori classe 2002 convocati da mister Giuliano Giannichedda, dei quali 12 appartenenti ai club di Serie D di tutta Italia e 8 dai vari campionati regionali. Di questi, tre hanno già vestito la maglia di una Rappresentativa LND: si tratta di Michele Convito, Simone Tronchin e il nostro Lorenzo Braconi. L’Under 18 LND è stata inserita nel Girone A: lunedì 17 esordio ad Artena contro l’Inghilterra, poi martedì 18 la sfida col Galles a San Cesareo ed infine giovedì 20 l’ultimo match contro la Moldova a Monte Compatri. Tutte le partite si giocheranno alle ore 14.30. La prima classificata andrà a disputare la finale contro la vincente del Girone B (Frosinone, Grecia, Kosovo, Rappresentativa CR Lazio) venerdì 21 alle ore 11 presso lo stadio “Anco marzio” di Ostia Lido.