Osimo, il biscottificio Frolla segnala una truffa: «Attenti a chi si spaccia per noi»

Si spacciano per il microbiscottificio solidale di Osimo che offre lavoro a ragazzi con difficoltà, ma in realtà è una truffa per ottenere donazioni da parte di ignari

OSIMO – «Oltre 600 utenti in pochi minuti ci segnalano di essere stati truffati da alcuni account che si fanno passare per noi. A parte che troviamo spregevole persone che si spaccino per noi ma è ancora più spregevole farlo per chiedere soldi, danneggiando una campagna creata per dare la possibilità di inserire altri ragazzi nel nostro organico». Si spacciano per Frolla, il microbiscottificio solidale di Osimo che offre lavoro a ragazzi con difficoltà, ma in realtà è una truffa per ottenere donazioni da parte di ignari. L’appello è stato diramato in queste ore proprio da coloro che vivono per Frolla.

La campagna

È ufficialmente partita infatti la nuova campagna di raccolta fondi: l’obiettivo è quello di acquistare un macchinario per la lavorazione del cioccolato, necessario per lanciare una nuova linea di tavolette, creme spalmabili e tanti altri prodotti a base cioccolato coinvolgendo almeno due altre persone con disabilità.

La truffa prende campo online dove appunto ignoti truffatori chiedono agli utenti donazioni. «Ricordiamo che l’unico modo per sostenere la nostra campagna è il link ufficiale di @produzionidalbasso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding per promuovere e finanziare il proprio progetto, solo lì, noi non chiederemo mai soldi. Domandiamo a tutti di condividere questo messaggio per evitare che qualcuno speculi su Frolla. Lo staff di Frolla è semplicemente una famiglia. I ragazzi sono tutti amici e lavorano tutti con grande entusiasmo e spirito di sacrificio. La passione che riversano in questo lavoro è immensa e la simpatia che ne viene fuori è unica».