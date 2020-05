Basket Osimo, Robur e Giovane mostrano vicinanza a Sciutto

OSIMO- La GS Robur Basket Osimo e la Giovane Robur Basket hanno espresso la loro vicinanza a German Sciutto che è rientrato in Argentina il 29 aprile. L’atleta, che ora si trova in Sudamerica, è risultato positivo al Coronavirus dopo il secondo tampone e in questo momento si trova in isolamento domiciliare e non presenta alcun sintomo. Il rientro in patria del giocatore è stato reso possibile, insieme a quello del connazionale Gianni Dubois, solo dopo l’apertura delle frontiere da parte del governo argentino.

Nella loro permanenza in Italia, ad Osimo, entrambi i tesserati hanno rispettato le misure di contenimento imposte dal governo italiano. Per quel che riguarda Sciutto il primo tampone, effettuato in data 30 aprile, non ha dato l’esito positivo pertanto è probabile che il virus sia stato contratto proprio durante il viaggio. Questo si apprende dal comunicato congiunto inviato dalle due società.