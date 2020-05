Avis Osimo, rinviati i festeggiamenti per il 90esimo di fondazione

OSIMO – L’Avis Osimo comunica il rinvio delle celebrazioni per il 90esimo di fondazione che sarebbero stati in programma a settembre. Il direttivo, riunitosi in videoconferenza sabato 2 maggio scorso, ha deciso di rinviare i festeggiamenti al 2021, sperando che la situazione torni alla normalità. Una decisione necessaria, vista l’attuale emergenza sanitaria e le incertezze per il futuro, che ha portato il direttivo a maturare questa scelta. «Dispiace perché il 90esimo di fondazione è un traguardo importante per la nostra sezione – commenta il presidente dell’Avis Osimo Matteo Valeri – ma prima di tutto viene la tutela della salute e, vista l’attuale situazione, abbiamo ritenuto giusto rinviare tutto al prossimo anno. Desidero ringraziare alcuni soggetti che già erano stato interpellati per la loro disponibilità e l’Amministrazione comunale che era stato interpellata per alcuni eventi da mettere in calendario. Attualmente abbiamo deciso anche di rinviare altri eventi che avevamo programmato per il 2020 e valuteremo se nei prossimi mesi sussisteranno le condizioni per poterli far svolgere».

Le donazioni intanto non si fermano, anzi: «Desidero ringraziare come sempre tutti i nostri donatori, sia coloro che hanno già donato sia coloro che lo faranno prossimamente. In questa emergenza sanitaria hanno fatto qualcosa di veramente importante e l’auspicio è quello di proseguire su questa strada, soprattutto fra poco quando arriverà l’estate».