LORETO – Domani, mercoledì 12 febbraio, l’Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, guiderà assieme ai parroci della Diocesi il pellegrinaggio a Roma di circa 400 loretani.

«A poco meno di un anno da quel giorno – ha detto monsignor Dal Cin presentando il pellegrinaggio -. quando fummo tutti testimoni di due eventi eccezionali come il ritorno di un Papa alla celebrazione della Messa in Santa Casa e la sua firma, sempre tra quelle pareti, della “Christus vivit”, l’Esortazione post sinodale per i giovani, ricambiamo la visita del Santo Padre a Loreto recandoci come comunità loretana in pellegrinaggio alla tomba di Pietro. Oltre che per ringraziarlo, sarà anche l’occasione per rinnovare la nostra adesione alla Chiesa e a Cristo, garantendo al Santo Padre la nostra costante preghiera per lui e per il suo operato». Il programma del pellegrinaggio prevede alle 9.30 la partecipazione all’Udienza di papa Francesco in Sala Nervi e alle 11.30 la Santa Messa presieduta dal cardinal Angelo Comastri all’altare della Cattedra.

Nell’ambito del Giubileo lauretano indetto dal Papa il primo novembre dell’anno scorso intanto, la statua della Vergine Lauretana ha raggiunto, il 6 febbraio, l’isola di Lampedusa per la prima tappa del pellegrinaggio dell’immagine della Madonna di Loreto, promosso nell’ambito del Giubileo lauretano indetto per ricordare i 100 anni dalla proclamazione di Maria patrona dell’Aeronautica militare.