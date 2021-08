Atti vandalici ai danni di privati e arredo urbano, Osimo e Castelfidardo nel mirino

OSIMO e CASTELFIDARDO – Tra Castelfidardo e Osimo in queste ore sono stati segnalati diversi episodi di atti vandalici, nella città della fisarmonica ai danni degli arredi di bar del centro, a Osimo al parco Verde Energia e a piazza Nuova dove a farne le spese è stato l’arredo urbano.

La denuncia di Fdi a Castelfidardo

Fratelli d’Italia a Castelfidardo denuncia: «Come segnaliamo da tempo, accadono con frequenza quasi quotidiana atti di vandalismo più o meno gravi a danno del patrimonio pubblico e di proprietà private. Sono mesi che segnaliamo questo stato di cose e la situazione è diventata insostenibile per molti cittadini in quasi tutti i quartieri di Castelfidardo. E’ ovvio che siamo di fronte a comportamenti dovuti a maleducazione e mancanza di senso civico ma l’amministrazione comunale ha il dovere di porre un limite a questi fenomeni: non possiamo certo lasciare che la situazione degeneri irrimediabilmente».

Il sindaco di Osimo

Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni afferma: «L’inciviltà di qualcuno non può fermare il bello di Osimo. Giù le mani dal parco Verde Energia e dai giardini di piazza Nuova, luoghi incantevoli, frequentati da tanti osimani per bene che amano passare con i propri familiari e amici momenti di relax. Astea non smantellerà il parco, anzi, dopo i danni arrecati al patrimonio cerca la soluzione migliore per ripartire, una soluzione che l’Amministrazione comunale condividerà e sosterrà a partire da adeguata videosorveglianza per punire gli incivili con sanzioni amministrative. L’idea di Marchetti di installare panchine rigide e saldamente ancorate al terreno è ottima, per un nuovo e rinnovato barbecue la riflessione va adeguata alle regole odierne nel rispetto del verde, di politiche a protezione di possibili incendi boschivi e che permettono ai cittadini responsabili di operare in sicurezza. L’Amministrazione comunale di concerto con Astea ha già arricchito il parco Verde Energia di adeguata illuminazione che giungerà fino all’anello Girardengo proprio per valorizzare una zona ormai divenuta non solo meta di svago ma percorso turistico per i visitatori osimani. L’Amministrazione comunale si appella al buon senso degli osimani che amano questi luoghi a segnalare subito comportamenti incivili. Per pochi non possiamo vanificare il lavoro e gli investimenti fatti su luoghi incantevoli della nostra città apprezzati e amati da tutti noi».

Osimo prende provvedimenti

L’Amministrazione nei prossimi giorni bandirà un appalto per l’acquisto ed il posizionamento di nuove telecamere che prevederà alcuni dispositivi anche per individuare gli incivili ai meravigliosi giardini pubblici del centro storico. Assieme alle telecamere, nei prossimi giorni il Comune approverà anche un progetto esecutivo per i nuovi bagni a servizio dei fruitori di quella zona verde.