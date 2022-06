Astea premia gli alunni del concorso Tappi e Vinci

OSIMO – Grande festa stamattina al Parco Verdenergia di Campocavallo di Osimo per la premiazione delle scuole dell’infanzia che più si sono distinte nella raccolta differenziata Tappi e Vinci, giunta alla nona edizione. Il premio è stato istituito per promuovere presso le scuole per l’infanzia la pratica della raccolta differenziata, a cominciare da quella della plastica. Nelle foto il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, l’amministratore delegato di Astea Spa, Fabio Marchetti ed il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli, presenti alla premiazione delle classi che più si sono distinte nella raccolta. Durante la festa merenda, giochi e spettacoli, per allietare i bimbi presenti. L’Asilo nido “l’Arca dei Bimbi” di San Biagio è risultato primo per numero di chili raccolti per scolaro con 4,104 Kg a testa.