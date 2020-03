Astea, ecco le nuove disposizioni sulla raccolta dei rifiuti

OSIMO – Astea è attiva da giorni contro i rischi di diffusione del Covid-19 e si adegua alle regole dettate dall’ISS-Istituto Superiore della Sanità. Il servizio di raccolta differenziata continua regolarmente mantenendo lo stesso calendario già previsto prima dell’emergenza sanitaria ma sono indispensabili alcune accortezze per tutelare gli operatori della raccolta porta a porta. Eccole.

Gli utenti che non sono positivi al tampone e non hanno sintomi possono continuare la differenziata secondo le modalità indicate in precedenza. I fazzoletti di carta in caso di raffreddore vanno gettati nel secco indifferenziato, così come mascherine e guanti. Per questo è bene usare due o anche tre sacchetti per il secco, uno dentro l’altro, e chiudendoli bene. Accertarsi infine di aver chiuso bene anche quello esterno prima di conferirlo nel giorno di ritiro dell’indifferenziata.



«Voglio ringraziare tutti i singoli dipendenti perché in questo momento Astea sta dando veramente prova di essere una grande azienda garantendo il servizio pubblico essenziale e facendo anche di più con la sanificazione delle vie negli orari notturni – dice il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli – Abbiamo recepito le regole che si sono pervenute dalle autorità sanitarie per maggiore sicurezza dei cittadini. Per informazioni e consigli l’accesso è garantito attraverso il numero verde, la posta elettronica e l’apposito sportello elettronico, accessibile anche dal sito, servizi che sono stati potenziati per garantire risposte veloci e certe».



Se invece si è positivi al coronavirus o in quarantena preventiva per essere stati a contatto con persone contagiate, bisogna interrompere immediatamente la differenziata e mettere tutti i rifiuti (carta, plastica, vetro, umido e secco) nel contenitore del grigio. Anche in questo caso è bene isolare i rifiuti inserendoli in due-tre sacchetti per il secco, evitando di toccare il sacchetto in cui vengono inseriti i rifiuti a mani nude e utilizzando guanti monouso per chiuderli con lacci o nastro adesivo. Una volta chiuso un sacchetto del grigio, i guanti usati per chiudere il precedente andranno gettati in quello nuovo. È bene che gli animali da compagnia non accedano al locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.



Si ricorda inoltre che per evitare assembramenti sono già stati chiusi al pubblico i front-office e anche l’isola ecologica di San Biagio, compreso il Centro del Riuso, così come il Parco VerdEnergia di via Cagiata a Campocavallo. Sono stati al contrario potenziati i servizi di sportello telematico e telefonico per garantire ai clienti, restando a casa, di effettuare allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare reclami e quant’altro si renda necessario.



Per contattare Astea Spa per i servizi di acqua e calore è operativo il numero 800070715, mentre Astea Energia per luce e gas il numero è

800992627. Gli sportelli online sono invece https://sportello.asteaspa.it/ per acqua e calore e www.asteaenergia.it per luce e gas.