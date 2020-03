Astea: novità per il pagamento delle bollette di acqua e teleriscaldamento

La multiutility di Osimo informa i propri clienti che non saranno intraprese procedure di sospensione per morosità (limitazioni, sospensioni o disattivazioni). E ricorda come l’applicazione di tale iniziativa da parte dell’ente è sempre preceduta da una raccomandata

OSIMO – Bollette dell’acqua e del teleriscaldamento, Astea invita a pagare tramite home banking e assicura che non saranno intraprese procedure per morosità.

Ecco cosa dice: «Con riferimento al pagamento delle bollette di acqua e teleriscaldamento la cui scadenza era prevista per il 4 marzo 2020 e di quelle con scadenza prossima del 3 aprile 2020, Astea comunica che non saranno intraprese procedure di sospensione per morosità (limitazioni, sospensioni o disattivazioni) che, si ricorda, hanno sempre inizio con una raccomandata di costituzione in mora e non saranno applicati interessi di mora per ritardato pagamento nel periodo compreso tra la data di scadenza della bolletta e il 30 aprile 2020».



Astea inoltre raccomanda di «effettuare i pagamenti da remoto mediante il servizio di Home Banking (servizio online di gestione del conto corrente offerto dalla propria banca) con il fine di evitare contatti e occasioni di assembramento tra le persone e contenere quindi il diffondersi del contagio del virus Covid-19».

L’Iban per effettuare il bonifico è riportato nella bolletta ricevuta. Per ogni informazione si può contattare il numero 800 07 07 15 o scrivere a sportello@asteaspa.it.