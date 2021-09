OSIMO – Da oggi, 6 settembre, come annunciato nelle comunicazioni dirette e tramite sito e pagina Facebook, iniziano i lavori per rendere gli spazi dell’accoglienza della sede in via Guazzatore, 163 più confortevoli e sicuri (in base alle nuove norme sul covid).

E’ una decisione che l’azienda ha maturato per venire incontro alle esigenze dei clienti che hanno bisogno di comfort, maggiore privacy e un ambiente migliore dove poter incontrare gli addetti dello sportello informazioni. Allo stesso tempo il progetto vuole incrementare la qualità delle prestazioni rese, un maggior standard di sicurezza e un’ampia accessibilità agli uffici dedicando più spazio alle postazioni.

I lavori avranno una durata di tre mesi e per questo periodo il servizio continuerà negli appositi spazi realizzati mediante l’installazione di moduli temporanei che sono stati collocati nell’area adiacente l’ingresso principale.

L’Astea si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi e ringrazia tutti gli utenti per la comprensione e la collaborazione.