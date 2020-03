Contro l'inquinamento la nota trasmissione di Rai Radio2 invita a piantare un albero. Il direttore generale della società Luciano Castiglioni: «La nostra missione non è solo vendere energia, ma fare informazione sulle corrette azioni quotidiane»

OSIMO – È un tiglio ed è piantato nel giardino della scuola dell’Infanzia il Girotondo. Questo il contributo di Astea Energia in occasione dell’iniziativa ormai popolare di Radio2 – Caterpiller “M’illumino di meno”. Una giornata nella quale si pianteranno migliaia di alberi per arrivare a 3 milioni entro il 2030.

Con questa iniziativa Caterpillar invita Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio.

«È il nostro impegno a favore dell’ambiente – ha detto il direttore generale di Astea Energia Luciano Castiglione – perchè la nostra principale missione non è solo vendere energia, ma fare informazione e cultura sulle corrette azioni quotidiane. Primo non sprecare e assumere comportamenti coerenti. Per questo abbiamo aderito convintamente all’iniziativa di Caterpillar. Gli alberi e le piante emettono ossigeno, filtrano sostanze inquinanti, prevengono l’erosione del suolo e regolano le temperature. Dobbiamo avere a cuore l’ambiente, solo così possiamo assicurare un futuro al nostro pianeta».