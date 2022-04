Astea Energia: aumentano i canali di contatto per l’utenza

OSIMO – Astea Energia continua a investire per aumentare e migliorare i canali di contatto con l’utenza. L’azienda di Osimo, che da sempre investe sul territorio per dare la massima possibilità a tutti i cittadini di entrare in contatto con il proprio Servizio Clienti, aumenta i servizi relativi ad assistenza, contrattualistica, accesso alle informazioni su contratti, tariffe e pagamenti, sia per forniture di energia e luce che per impianti di efficienza energetica come condizionatori, caldaie, impianti fotovoltaici, pompe di calore, ecc.

Negli ultimi mesi Astea Energia ha ampliato il numero degli Sportelli fisici sui territori e gli orari di apertura, in controtendenza rispetto a quanti stanno invece riducendo sia il numero di sedi fisiche che gli orari di apertura al pubblico. Di seguito la rete degli sportelli con i relativi giorni e orari di apertura:

SEDI

Sede Osimo

Via Guazzatore 163 – 60027 Osimo (AN)

dal lunedì al venerdì 08.15 – 12.15

Via Battisti 30 – 62019 Recanati (MC)

dal lunedì al venerdì 09:15 – 13:00

SPORTELLI

Recanati (Chiarino)

Via L. Gigli 2

dal lunedì al venerdì 08.15 – 12.15

Via Trieste 17

martedì e giovedì 09:30 – 12:30

mercoledì 14:30 – 16:30

venerdì 15:30 – 18:30

Via Bramante 108

martedì 14:30 – 16:30

Via Betellico 10

giovedì 14:20 – 16:20

Via Corso del Popolo 66

lunedì 15:30 – 18:30

mercoledì e venerdì 09:30 – 12:30

Via del Lavatoio, 23dal lunedì al venerdì 09:15 – 13:00

mercoledì 14:30 – 16:30

ENERGY POINT

Ancona

Via Carlo Maratta, 41/43

martedì, mercoledì e giovedì 09:00 – 12:30 e 14:30 – 19:00

lunedì e venerdì su appuntamento

via Matteotti 12/B

lunedì e venerdì 09:30 – 12:30

mercoledì 15:30 – 18:30

Sono molti i modi con cui si può raggiungere Astea Energia anche comodamente da casa: