Astea Energia, arrivano le rateizzazioni delle bollette

OSIMO – Astea Energia consente la rateizzazione delle bollette a tutti i clienti in tre rate mensili a partire dalla scadenza. La rateizzazione non comporta alcun costo aggiuntivo. Ora siamo in attesa della decisione del Governo sulla riduzione degli oneri fissi sulle forniture di luce e gas.



La procedura è semplice: basta dividere l’importo della bolletta in tre rate. La prima scadenza dovrà essere pagata entro la scadenza indicata sulla bolletta stessa. Dalla scadenza si contano 30 giorni ed entro la data risultante va pagata la seconda rata; si calcolano ulteriori 30 giorni entro i quali va fatto il saldo.

Per fatture che superano i 4.500 euro totali ci sarà la possibilità di prendere accordi a parte.

Le disposizioni di rateizzazione previste riguardano sia le utenze private sia le utenze aziendali.

Inoltre abbiamo potenziato tutti i canali di contatto sia del call center che del canale mail:i servizi sono garantiti tramite il numero verde 800 99 26 27 dal lunedì al venerdì negli orari 8-17 ed il sabato 8-13. Per avere ulteriori informazioni su come accedere alla rateizzazione si può scrivere alla mail: clienti@asteaenergia.it oppure chiamare il numero verde 80099262.

Astea Energia ricorda che i bollettini raccomanda di effettuare i pagamenti da remoto mediante il servizio di Home Banking (servizio on line di gestione del conto corrente offerto dalla propria banca) con il fine di evitare contatti e occasioni di assembramento tra le persone e contenere quindi il diffondersi del contagio del virus Covid-19.