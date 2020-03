Astea e Astea Energia limitano l’accesso agli sportelli di Osimo e Recanati

OSIMO – Si informa che in seguito alle ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione, con l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, Astea Spa e Astea Energia Spa hanno deciso di limitare l’accesso agli sportelli commerciali fino al 15 marzo, salvo proroghe.



«La direzione di Astea e di Astea Energia informa tutti i clienti che l’accesso agli sportelli di Osimo e di Recanati sarà limitato a sole 3 persone in sala di attesa per evitare l’affollamento e garantire la tutela della salute sia dei clienti che degli operatori con l’obiettivo di contenere e contrastare il più possibile la diffusione dei contagi come previsto dal decreto legislativo», spiegano gli enti.



Resteranno invece chiusi gli sportelli periferici di Potenza Picena, Loreto, Montecassiano e Porto Recanati.

Si avverte inoltre che Astea spa e Astea Energia hanno attivato efficienti servizi telefonici e telematici che garantiscano ai clienti, restando a casa, di effettuare allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare reclami e quant’altro si renda necessario.



Di seguito i recapiti per i contatti:

Servizio telefonico: 800 07 07 15 per Astea spa (acqua e calore)

800 99 26 27 per Astea Energia (luce e gas)

Sportello online:https://sportello.asteaspa.it/ per Astea spa (acqua e calore)

www.asteaenergia.it per Astea Energia (luce e gas)

Email: sportello@asteaspa.it per Astea spa (acqua e calore); tributo.tari@gruppoaste.it per Tributo Tari Comune di Osimo; clienti@asteaenergia per Astea Energia (luce e gas)