Ascensori in centro e a scuola: così Osimo cerca di abbattere le barriere architettoniche

OSIMO – Quattro ascensori, due da realizzare e due ancora al vaglio, sono gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Osimo per eliminare le barriere architettoniche.

L’ascensore della scuola

É stato approvato dalla giunta proprio in queste ore il progetto esecutivo per la realizzazione dell’ascensore alla scuola media “Caio Giulio Cesare”. «L’elaborato sarà inviato alla Regione per avere l’autorizzazione dall’ufficio sisma, poi il Comune potrà procedere all’affidamento diretto visto che l’importo dei lavori è di 83mila euro, sotto la soglia dei 150mila sopra la quale è l’obbligatorio l’appalto – dice il sindaco Pugnaloni -. Una volta arrivato l’ok dalla Regione e affidato l’incarico saranno avviati, presumibilmente entro fine settembre, i lavori di muratura ed entro fine anno sarà installato all’interno l’elevatore che consentirà di rendere tutto il plesso fruibile alle persone diversamente abili».

L’ascensore al maxiparcheggio e gli altri due

Un intervento che rientra appunto nel più ampio Piano di eliminazione delle barriere architettoniche che prevede anche la realizzazione di un ascensore al maxiparcheggio a fine estate e, tramite la partecipazione al bando del Mit di cui si attende l’esito, di due ascensori sul lato nord e sud delle mura storiche per rendere il centro più accessibile. «La giunta comunale ha approvato una modifica al global service con la Osimo Servizi. Nei prossimi sei anni il Comune integrerà di 30mila euro, equivalente ad un più cinque per cento, il corrispettivo che annualmente versa alla società, che in cambio prenderà in gestione nuovi servizi – continua il primo cittadino -. Circa 15mila euro serviranno per conferirgli la manutenzione completa di ogni impianto semaforico di Osimo, che in caso di danni o guasti potranno essere prontamente ripristinati, il restante aumento di corrispettivo servirà a riequilibrare il contratto di servizi in virtù delle novità sopraggiunte negli ultimi anni, come l’automatizzazione completa del maxiparcheggio. Il rinnovato global service entrerà in vigore da luglio. É atteso a breve, in questo contesto, il cantiere per realizzare l’ascensore esterno al maxiparcheggio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo da rendere fruibili anche il primo e secondo piano della struttura alle persone con difficoltà motorie».