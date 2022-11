Osimo, anziano perde l’apparecchio acustico in centro: giovanissimi lo aiutano a ritrovarlo

OSIMO – Durante la sua abituale passeggiata sabato sera, 26 novembre, l’osimano Mario Pesaresi, 93 anni, si accorge di aver perso il suo prezioso apparecchio acustico. Nonostante l’aiuto di Laura, l’affettuosa nipote, l’apparecchio sembra scomparso. Erano le 19.30. Alle 21, da solo, è tornato in centro a cercare l’apparecchio con l’aiuto di una torcia elettrica. È stato in quel momento che un piccolo gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni, incuriositi, si è avvicinato all’osimano per capire che cosa stesse facendo un anziano con una torcia in mano, di sera, lungo il corso della città. Pesaresi ha spiegato della sua ricerca e i ragazzini, stupiti e desiderosi di aiutarlo nella piccola ma grande sfida, si sono messi anche loro a cercare. In pochi minuti, tra lo stupore dell’anziano, altri ragazzi si sono aggiunti alla ricerca.

«È stato come cercare un ago in un pagliaio. Ebbene, dopo alcuni minuti, alcuni di loro, festanti, si sono avvicinati a mio padre. Il prezioso apparecchio acustico era stato trovato e riconsegnato al proprietario – racconta il figlio Paolo -. Mario, contentissimo, ha ringraziato volendo ricompensare quei giovani con una piccola e simbolica somma in denaro ma i ragazzi hanno declinato perché sono già stati ricompensati dall’aver aiutato un anziano di 93 anni. Commosso e felice per la bella azione dei giovani, Mario ha ringraziato nuovamente di cuore».

Pesaresi è molto conosciuto a Osimo: è stato direttore generale della Coldiretti per sette Comuni, presidente e consigliere della casa di riposo Grimani Buttari, assessore e vice sindaco con il primo cittadino Acqua. È ultra appassionato di aviazione e grande conoscitore della storia locale 1943-45 per aver vissuto la guerra direttamente (aveva 15 anni).