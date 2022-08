Osimo, anziana vittima della solitudine chiama la Polizia

OSIMO – Sola in casa ed in preda alla solitudine, una signora di circa 80 anni ha deciso di chiamare la Polizia di Stato al numero di emergenza per parlare un po’ e chiedere compagnia. Succede anche questo nel bel mezzo del mese di agosto, periodo notoriamente di vacanze e relax, con temperature sempre più bollenti e città praticamente svuotate. Non appena pervenuta la segnalazione, una pattuglia del Commissariato di Osimo, impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio, si è diretta quindi nei pressi dell’abitazione dell’anziana per constatare sul posto le sue reali condizioni e verificare se avesse necessità di aiuti particolari.

Una volta fatto ingresso all’interno della casa, gli agenti hanno potuto instaurare subito una conversazione amichevole con la donna che, lieta del loro arrivo, si è mostrata da subito volenterosa di raccontare loro la quotidianità delle sue giornate d’estate, manifestando apprezzamento e riconoscimento per essere intervenuti sul posto e per averle subito prestato la massima disponibilità qualora avesse avuto bisogno di qualcosa di specifico. In particolare la donna ha riferito agli operatori di soffrire periodicamente di disturbi depressivi e di accusare il peso della solitudine ogniqualvolta, come spesso accade, rimane sola in casa in quanto due dei suoi figli, con lei conviventi, il giorno escono di casa per impegni lavorativi per rincasare nel tardo pomeriggio. Una volta accertato che la situazione fosse tranquilla ed all’interno dell’abitazione fosse tutto in ordine, i poliziotti hanno pertanto lasciato sfogare la donna e dopo averla rassicurata che per qualsiasi esigenza avrebbe potuto ricontattare il numero del Commissariato, hanno provveduto a rintracciare uno dei figli. Appena informato della situazione, è tornato a casa e ha confermato quanto narrato dalla madre. Al termine dell’intervento, anche il figlio ha ringraziato gli operatori.

L’attività

Continuano senza sosta le attività di vigilanza e controllo del territorio da parte degli uomini del Commissariato osimano, specie in questi giorni a cavallo di Ferragosto, dove è richiesto un livello di attenzione ancora maggiore in quanto notoriamente le abitazioni dei residenti sono prese di mira da parte di ladri e malintenzionati. Proprio nella giornata di ieri (16 agosto), gli operatori di una Volante del Commissariato hanno sanzionato per ubriachezza molesta un uomo di Loreto, già conosciuto alle forze dell’ordine, che in evidente stato di ubriachezza, era intento a molestare alcuni clienti di un bar del centro storico.