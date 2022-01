Osimo, un anno difficile per il sociale a causa del Covid: la solidarietà del Comune

OSIMO – «Le politiche di sostegno al reddito delle famiglie hanno caratterizzato il 2021, un anno che ha visto ancora gli effetti del Covid culminato a marzo con la terza ondata. Nell’attuazione delle politiche sociali è stata assunta come scelta politica prioritaria il valore della solidarietà verso le persone che si è concretizzata in interventi specifici». Lo spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni già impegnata con gli obiettivi per questo 2022: in primis la pubblicazione della nuova graduatoria comunale per le case di edilizia popolare, il consolidamento della digitalizzazione delle richieste di servizio e di vantaggi economici e il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale valutando la possibilità di poter effettuare un’ulteriore riduzione per il prossimo anno scolastico.

Grande finora il risultato raggiunto per quanto riguarda l’azzeramento della quota fissa per il servizio mensa con un risparmio per ogni figlio di 180 euro all’anno. «Abbiamo messo in campo iniziative per il sostegno al pagamento degli affitti, del mutuo prima casa e delle utenze, dei centri estivi di cui beneficiare sono state 180 famiglie – continua Andreoni -, l’attivazione del primo centro estivo per i bambini affetti dallo spettro autistico. Poi le attività per i giovani, per l’integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati )per cui sono stati attivati ben 33 tirocini di inclusione lavorativa). Tra le attività intraprese tengo a sottolineare la puntualità del servizio di assistenza scolastica per disabili gravi e non».

Il reddito di cittadinanza

Sono 105 a Osimo i nuclei percettori di reddito di cittadinanza, contro i 192 dell’anno precedente, di cui 61 in carico al Servizio sociale del Comune. I due progetti utili alla comunità “Comune Sicuro” e “Supporto attività comunali” avviati nel febbraio scorso continueranno per tutto il 2022 coinvolgendo 10 persone. Pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione manifestazione di interesse per l’individuazione di enti pubblici e privati del terzo settore per la realizzazione e l’attuazione di progetti utili alla collettività con il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza e grazie a questo sono stati attivati due Puc dalla Asso: uno in ambito culturale all’interno della mostra “Keith Haring” che ha visto coinvolti tre beneficiari e uno in ambito sociale a supporto delle attività di refezione all’interno delle mense scolastiche che sta coinvolgendo cinque persone cui se ne aggiungeranno cinque per tutto il 2022.