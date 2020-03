Un anno senza Gianluca ed Elisa, il ricordo di Castelfidardo

Presto una messa in memoria della coppia che perse la vita in un drammatico incidente. Uno striscione in città. Il ricordo del Castelfidardo Calcio e del Villa Musone

CASTELFIDARDO – A un anno di distanza dalla loro scomparsa, è ancora forte il ricordo di Elisa Del Vicario e Gianluca Carotti, la coppia fidardense che perse la vita il 3 marzo dello scorso anno in un tragico incidente stradale a Porto Recanati, nel quale rimasero coinvolti anche i loro due figli poi usciti indenni.



Sabato 7 marzo alle ore 17 la città di Castelfidardo li ricorderà con una speciale messa di suffragio che sarà celebrata presso la chiesa di Sant’Agostino. Nel frattempo uno striscione è comparso in questi giorni per le vie del centro, in una balaustra di via Cesare Battisti di fronte ai giardini di Porta Marina, in memoria dei due “angeli” fidardensi.

Lo striscione a Porta Marina

Commosso anche il ricordo delle società sportive del Gsd Castelfidardo e dell’Asd Villa Musone, dove Gianluca Carotti ha militato rispettivamente come calciatore e allenatore del settore giovanile.

«Ci hanno lasciato un’eredità enorme da non disperdere – ha scritto in una nota la società gialloblu -. Spendersi per gli altri, aiutare i più deboli educare i più piccoli, il tutto con disinteresse ed entusiasmo e sempre col sorriso. Un sorriso vero coinvolgente pieno di voglia di vivere e di saper vivere, sorriso col quale Gianluca ha educato e allenato i nostri bambini ed i risultati sono lì, evidentissimi».