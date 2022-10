I militari hanno provato a dare l’alt per un controllo ma la macchina non si è fermata. Il veicolo poi è risultato rubato

OSIMO – I militari hanno provato a dare l’alt per un controllo ma la macchina non si è fermata, anzi, ha accelerato per darsi alla fuga. Sono stati i carabinieri del Norm di Osimo a dare il via all’inseguimento stanotte (10 ottobre) lungo la statale da Ancona sud. Sarebbe iniziato tutto poco dopo la mezzanotte quando l’auto dei malviventi è stata intercettata dai militari dell’Arma impegnati nel servizio di pattugliamento. Il veicolo è risultato rubato. La fuga è terminata all’imbocco del casello di Loreto-Porto Recanati dove la macchina si è schiantata contro un muretto. L’autista infatti ha perso il controllo del mezzo proprio per l’inseguimento.

Una delle persone a bordo è stata arrestata, gli altri, probabilmente due, sono fuggiti per i campi circostanti protetti dalla notte. Si tratterebbe di ladri di appartamenti che avrebbero messo a segno un furto poche ore prima. l processo per direttissima si tiene oggi, 10 ottobre, al tribunale di Ancona.

Le ricerche degli altri due sono ancora in corso.

(Servizio in aggiornamento)