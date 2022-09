Alluvione, le feste patronali di Osimo “cambiano rotta”

OSIMO – Sarebbero dovute entrare nel vivo le festività patronali per San Giuseppe da Copertino a Osimo ma a causa dell’alluvione che ha drammaticamente colpito il territorio, l’Amministrazione comunale, in segno di solidarietà, ha ritenuto doveroso sospendere tutte le manifestazioni previste per la giornata di oggi (16 settembre) e per quella di domani (sabato 17) in concomitanza con la festa del patrono. La consegna delle civiche benemerenze prevista per stasera è rimandata a domenica 18 alle 9.30 nell’atrio del palazzo comunale. Alle 19.30 domani sera confermata la processione per le vie della città con le Confraternite di Osimo e la banda musicale cittadina, con benedizione finale. Domenica alle 11 la solenne celebrazione al Santuario di San Giuseppe con l’arcivescovo Angelo Spina e tutti i parroci osimani.

«Il Comune di Osimo esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime dell’alluvione – ribadiscono dal municipio -. In segno di solidarietà l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso di sospendere tutte le manifestazioni previste per la giornata di oggi e per quella di domani in concomitanza con la festa del nostro Santo Patrono». Niente fuochi d’artificio quest’anno, con Comune e frati minori conventuali che hanno deciso di devolvere i circa 15mila euro necessari alle famiglie in difficoltà di Osimo. Saranno i frati del Santuario di San Giuseppe a decidere le modalità. Intanto sono una sessantina gli ambulanti in centro storico per la classica fieretta di San Giuseppe. Anche quest’anno il Comune si è affidato ad una società privata, la Teor, per allestire l’evento fieristico con l’obiettivo di selezionare i partecipanti e aumentarne la qualità. Presente lo street food in via Saffi fino a piazza Nuova da ieri e oggi e domani la fiera generalista in via Lionetta, piazza Marconi, via Antica Rocca e piazza del Comune. Alcuni ambulanti dovranno liberare i propri spazi da domenica pomeriggio per questioni di sicurezza legate al concerto di Malika Ayane, in programma domenica alle 21.30 in piazza.