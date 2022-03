Aiuti all’Ucraina da Osimo e Loreto: partiti i tir, pronti i posti per l’accoglienza

Tutte le città della Valmusone si sono organizzate per offrire aiuti e posti per i bambini e gli adulti che sono in arrivo o sono già stati ospitati

OSIMO e LORETO – Sono 61 gli Ucraini accolti ad Osimo di cui 34 adulti (33 femmine e un maschio) e 27 minori (13 femmine e 14 maschi). Di loro 13 hanno trovato alloggio nei Cas mediante la Prefettura attraverso un ente gestore e 48 sono ospitati da privati. «Ritengo che gli osimani stiano dimostrando grande solidarietà anche con la messa a disposizione di alloggi – dice l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Paola Andreoni -. Noi come ufficio del sociale siamo in stretto collegamento con la prefettura per la sistemazione alloggiativa e con la Caritas per il sostegno mediante l’Emporio solidale e per il vestiario. Si lavora ben coordinati e in rete. Stiamo organizzando in collaborazione con un’associazione un’ attività per i bambini ucraini».

L’accoglienza a Loreto

Anche la città mariana si sta dando da fare. «Loreto è pronta ad accogliere i profughi ucraini: pensiamo di creare 60-80 posti in strutture che possano ospitarli, i luoghi sono ancora al vaglio ma ce la mettiamo tutta per aiutare una popolazione che soffre». L’ha annunciato il sindaco Moreno Pieroni che martedì sera (22 marzo) ha organizzato un incontro con le associazioni coinvolte in questa fase emergenziale. Diversi sono già in città, ospiti delle famiglie, ma si pensa che potrebbero arrivarne altri prima di Pasqua.

Il santuario pontificio della Santa Casa intanto, assieme a quello di Fatima, proprio oggi (25 marzo) alle 18 celebra la Messa unendosi in preghiera con papa Francesco che nella Basilica di San Pietro consacrerà a Maria la Russia e l’Ucraina. Diverse parrocchie, come quella di Sant’Agostino di Castelfidardo, si uniranno alla preghiera. Dopo Osimo, anche da Filottrano e Sirolo sono partiti due grandi carichi di merci per l’Ucraina raccolti dalla generosità di tanti che hanno donato vestiti, cibo e medicinali. Le associazioni di volontariato hanno preparato il tutto e sistemato la merce su grandi tir appena giunti a destinazione. Alla scuola media “Leopardi” dell’istituto comprensivo “Fratelli Trillini” di Osimo, la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso del Lions Club di Osimo “Un poster per la pace” sul tema “Siamo tutti connessi”. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione degli studenti: le loro realizzazioni grafiche hanno testimoniato una grande creatività, frutto di stimoli e di riflessioni profonde e un’idea del mondo originale e positiva in un’ottica esclusiva tipica delle giovani generazioni.