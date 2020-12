Agugliano, sbanda e finisce nel fossato: soccorsa 19enne

AGUGLIANO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nel fossato una 19enne di Agugliano che stamattina, 23 dicembre, è stata soccorsa poco distante da casa. Erano le 8.30 quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona è intervenuta in località Contrada Gavone, proprio nel Comune di Agugliano, per l’incidente.



Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, la ragazza, unica occupante del mezzo, è volata nel campo sottostante alla carreggiata. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno prestato assistenza alla conducente, rimasta incastrata tra le lamiere, prigioniera anche della cintura di sicurezza. È stata subito trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Il primo a soccorrerla sarebbe stato un ragazzo che si trovava lì. La squadra ha poi provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche i vigili urbani per gestire la viabilità.

L’auto a fuoco

La squadra dei pompieri di Osimo, sempre stamattina ma attorno alle 7.15, è arrivata a sirene spiegate con un’autobotte ed un mezzo 4×4 a Castelfidardo in via Donizetti per un incendio di un’auto parcheggiata lungo la strada. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale. Il rogo sarebbe partito dal vano motore della macchina in sosta vicino al parco del Monumento. Nessuno fortunatamente è rimasto coinvolto.