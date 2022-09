Agugliano, incidente sul lavoro: ferito un operaio

AGUGLIANO – C’è stato un infortunio sul lavoro stamattina (9 settembre) in un cantiere edile di Agugliano. Un operaio, straniero di 36 anni, stava tagliando dei pannelli in legno con un frullino quando l’attrezzo deve essergli sfuggito dalle mani ferendolo alla parte interna delle gambe. A causa dell’emorragia importante, i colleghi di lavoro hanno chiamato subito i soccorsi. C’è stata grande concitazione in quel momento. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce gialla di Agugliano che ha soccorso l’uomo, rimasto sempre vigile e cosciente.

L’operaio è stato stabilizzato nella parte alta dell’edificio che è un grande cantiere. È giunto in strada su una barella calata a terra grazie all’utilizzo della gru dei vigili del fuoco e poi è stato consegnato ai sanitari che l’hanno portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Il personale medico ha giudicato il 36enne non in pericolo di vita. È arrivata anche la pattuglia della Polizia locale oltre che i carabinieri per gli accertamenti del caso.