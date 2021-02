Agugliano, auto ribaltata in un campo: feriti tre giovani

Stavano viaggiando a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta del loro amico, provenienti da Piane di Camerata Picena verso Agugliano, quando improvvisamente hanno perso il controllo della vettura che si è ribaltata. L’incidente, che ha visto una sola macchina coinvolta, si è verificato nel pomeriggio di oggi 27 febbraio verso le 16 nel tratto iniziale della Contrada Montefreddo, nei pressi di una curva a gomito non lontana dal civico 10.

La Giulietta con a bordo tre ragazzi, tutti coetanei 26enni residenti ad Agugliano, ha perso aderenza in curva, ribaltandosi e restando con le ruote all’aria. La macchina fuori controllo ha invaso la corsia opposta di marcia – e per miracolo in quel momento non passava nessuno, altrimenti il bilancio dell’incidente sarebbe stato molto più grave – andando a terminare la sua corsa nel campo adiacente alla carreggiata. Sotto choc, contusi e doloranti, i ragazzi sono rimasti sempre coscienti e sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo della vettura sottosopra. Hanno allertato il 118 e in pochi istanti la macchina dei soccorsi era già attiva. Sono intervenuti i sanitari dell’automedica 0118 di Torrette con due ambulanze della Croce gialla di Agugliano e della Croce gialla di Chiaravalle.

I sanitari hanno stabilizzato i tre feriti, trasferendoli tutti al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Il conducente, trasportato in codice giallo, ha riportato un trauma alla spalla sinistra; l’amico che viaggiava sul sedile posteriore diverse contusioni e una ferita lacerocontusa al sopracciglio, anche lui trasferito in ospedale con un codice giallo. Più gravi le condizioni del ragazzo che viaggiava sul sedile anteriore accanto al conducente, per il quale invece è stato attivato un codice rosso: ha riportato un vasto trauma cranico e la frattura di un braccio. La squadra dei Vigili del fuoco della prima partenza di Ancona ha messo in sicurezza la vettura e la zona dell’intervento. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale dell’Unione dei Comuni di Agugliano-Camerata Picena-Polverigi per i rilievi del caso e per accertare le cause del sinistro. In ospedale tutti i feriti saranno sottoposti a esami radiografici per scongiurare eventuali traumi interni.