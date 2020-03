Addio a Giuseppe Beccacece, ex consigliere comunale di Osimo

OSIMO – Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Beccacece, avvenuta ieri pomeriggio per arresto cardiaco all’ospedale delle Torrette di Ancona, dove il 70enne era ricoverato dopo un accertamento al pronto soccorso di Osimo.

Impegnato in politica e nel volontariato, Beccacece è stato per tre legislature consigliere comunale, eletto tra le fila delle Liste Civiche, ricoprendo anche la carica di vice presidente della Sala Gialla. È stato tra i soci fondatori dell’associazione di volontariato della Misericordia, di cui ricopriva la carica di revisore dei conti.

Unanime il cordoglio del mondo politico osimano. «Ci ha lasciato un grande amico – scrive il sindaco Simone Pugnaloni – un uomo capace, dinamico, determinato. Una figura storica per Osimo prima alla Lenco Italia, poi Sogemi, oggi Ce.bi., ne era responsabile amministrativo. Davvero encomiabile il suo impegno a servizio degli altri».



Condoglianze anche dal Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Campanari. «Ci lascia un uomo buono e generoso – scrive – che ha dedicato la vita al prossimo, a Osimo Stazione e a tutta la città. Per 15 anni al servizio dei cittadini come consigliere comunale e punto di riferimento importante per tantissime persone, sempre pronto ad ascoltare e a risolvere i problemi. Un grande esempio il suo straordinario attivismo civico, dallo sport al sociale e tanto altro, sempre presente e sempre in prima fila per dare il suo aiuto. Ciao Peppe, farò tesoro dei tanti consigli che mi hai sempre dato, dimostrando che la buona politica si fa senza colori o appartenenze ma semplicemente per il Bene Comune e la vicinanza ai propri concittadini».

Le Liste Civiche, il movimento civico osimano di cui faceva parte, esprime la propria vicinanza alla famiglia «per la perdita di una persona davvero speciale, un uomo stimato, di grande valore», mentre l’associazione di volontariato della Misericordia ricorda la sua partecipazione in prima linea all’attività dell’associazione di cui era stato uno dei soci fondatori.

Residente a Osimo Stazione, la frazione dove era diventato un punto di riferimento, Giuseppe Beccacece lascia la moglie Gabriella e i figli Giacomo e Giovanni.