Achille Lauro superstar in concerto a Osimo

OSIMO – È pronto a infiammare l’estate 2022 Achille Lauro con “Achille Lauro superstar – electric orchestra”, un tour 2.0 rispetto al passato, per ripartire al massimo dopo due anni di stop dai live estivi. Lauro porterà in scena a Osimo venerdì 26 agosto un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in versioni inedite. La scenografica cornice di piazza del Municipio sarà la diciannovesima tappa di questo incredibile viaggio. «Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa. Ora non vedo l’ora che prenda vita. Mi sembra sia passato un secolo dall’ultima volta in cui ho “performato” live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di “performare”. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo», racconta Lauro che a distanza di oltre sei mesi dal suo ultimo one night show milanese è pronto a travolgere i palchi estivi più grandi d’Italia.

Le parole di Lauro

«Cercheremo di replicare, dove consentito dalle norme di sicurezza, la stessa potenza di fuoco dell’Eurovision. Per questo tour abbiamo scelto di creare un percorso attraverso la mia storia, partendo dai primi album e singoli importanti fino ad arrivare ai brani che lo hanno portato in cima a tutte le classifiche. Assieme al Direttore musicale Marco Lanciotti e al Maestro Gregorio Calculli, abbiamo creato un viaggio tra live e musical legato da un filo conduttore concettuale e musicale, senza mai momenti di silenzio». L’artista porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi. Tra gli altri “Stripper”, la canzone con cui ha gareggiato all’Eurovision song contest 2022 e i brani contenuti in “Lauro – Achille idol superstar”, nuova edizione dell’album “Lauro” che rappresenta una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album “1969”. Tra queste è incluso “Domenica”, il brano con cui ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica. L’avventura itinerante di Lauro non si arresta e proseguirà poi verso Gubbio, Prato, Taranto approdando in numerose e prestigiose location in tutta Italia fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre. I biglietti delle date del tour sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.

La rivoluzione traffico

In base al piano di safety e security sono state disposte modifiche alla viabilità. Dalle 18 di venerdì 26 agosto fino all’1 in centro è vietato il transito a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti, con deviazione del traffico ordinario alle intersezioni tra le vie Cialdini e Giulia, piazza Rosselli e Fonte Magna, con deviazione del traffico in via Costa Borgo, all’intersezione tra le vie Baccio Pontelli e San Francesco e a quella tra le vie Cinque Torri e Leopardi. Dalle 17 fino al termine della manifestazione è vietata la sosta, con rimozione, nelle vie Lionetta, Antica Rocca, in tutta piazza Don Minzoni, in via Cinque torri (lato destro e sinistro) da piazza Don Minzoni fino all’intersezione con le vie Leopardi e Guasino, in tutta piazza Rosselli ad eccezione di veicoli al servizio di persone diversamente abili e mezzi dell’organizzazione (muniti di apposito permesso rilasciato da Asso), in piazza del Comune sia lato Sacramento che lato poliambulatorio, via Sacramento (parcheggi ciclomotori e motocicli e piazza Boccolino.