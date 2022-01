“Accadde a Natale”, un corto con i giovani di Filottrano44 per non dimenticare

FILOTTRANO – Un gruppo di ragazzi di Filottrano ama tenere viva la memoria. Sono i giovani di Filottrano44, impegnati con talento e passione nel ricostruire la storia di famiglie del posto durante la Seconda guerra mondiale. Una di quelle storie si è fatta film. Si sono concluse infatti le riprese del cortometraggio “Accadde a Natale”, ultimo lavoro a tema natalizio realizzato da Sibilla pictures con la cooperazione dall’associazione storico culturale Filottrano44 che anni fa, prima del Covid, curava la rievocazione cittadina.

“Accadde a Natale”, ecco tutte le info sul corto

L’importanza del Natale attraverso i ricordi e gli occhi di Giuseppe, un bambino di 10 anni nel lontano 1944, è un breve racconto basato su una storia realmente accaduta e interpretata magistralmente da Giuseppe Pignataro, Corinna Barboni, Riccardo Borsini, Michele Giampieri, Michele Montironi, Lodovico Gennaro. La voce narrante è di Luigi Ciucci. La regia di Francesco Sabbatini. «Il corto sarebbe dovuto uscire la sera di Natale ma per esigenze di produzione siamo riusciti a pubblicarlo soltanto ora, al termine delle vacanze», spiega la produzione.

Il corto, girato tutto in zona, è disponibile su Youtube. Filottrano era una città strategica per difendere Ancona e Jesi, così tanto dal punto di vista militare da diventare teatro, ben 74 anni fa, della Battaglia di Filottrano che ha visto l’esercito nazista da una parte, impegnato a difendere la sua posizione nel capoluogo dorico e nella vicina città di Federico II, e dall’altra italiani e polacchi insieme per cacciare l’invasore.

Non è il primo cortometraggio questo girato dalla fortunata “coppia”. «Nel novembre 2019 avvenivano le riprese di “Villa Draht”, la prima fatica cinematografica della Sibilla pictures e di Filottrano44. In quel momento non avremmo mai immaginato che piega avrebbe preso il mondo. Eravamo immersi in un fermento creativo davvero coinvolgente. Eppure non ci siamo persi d’animo e abbiamo continuato a scrivere e creare. Ad un anno da “Villa Draht”, la Sibilla pictures è tornata sul web con “La fine dell’inverno”, un “period drama”, la dura realtà della guerra che mette di fronte a situazioni inattese, come quella che vive Sergio, un partigiano italiano, che dovrà agire laddove l’umanità si è eclissata e le parole non hanno più valore». Poi c’è stato l’evento targato Filottrano44 per Mondadori alle Lame Rosse, realizzato dal fotografo Camillo Balossini, sulla battaglia di Kasserine, durante il quale è stato ricostruito l’ultimo attacco dell’Afrika Korps di Rommel nel teatro africano.