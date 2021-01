A Osimo tornano le Magistrali

OSIMO – Tornano le Magistrali ad Osimo. Autorizzato l’indirizzo del Liceo delle Scienze umane all’istituto scolastico “Corridoni-Campana” di Osimo. «Un grande lavoro di squadra tra amministrazione comunale e Consiglio d’istituto – esulta il sindaco Simone Pugnaloni -. Dal nostro insediamento con l’assessore Andreoli, che ringrazio, abbiamo lavorato sodo, delibere di Giunta, comunicazioni, relazioni. Alla stessa maniera la dirigente Brandoni ed il presidente del Consiglio d’istituto Orsetti hanno svolto in maniera puntuale e professionale il loro ruolo. La Provincia ci ha ascoltato e ha deliberato positivamente. Una doppia soddisfazione poi dopo sei anni e mezzo di mandato perché appena insediati (al mio primo mandato), con il doppio ruolo di consigliere provinciale e sindaco, abbiamo ottenuto anche il Liceo Linguistico per il “Corridoni-Campana”. Ad Osimo oggi contiamo un’ottima offerta formativa da mettere a disposizione delle future generazioni. Si amministra sempre con lo sguardo rivolto al futuro».

Soddisfatto anche l’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli: «Grazie ad un grande lavoro di squadra con l’Istituto e il suo Consiglio abbiamo raggiunto un importante traguardo per la nostra città in partenza dal prossimo anno scolastico. Un indirizzo di studi atteso da anni da molti studenti che fino ad oggi per accedere a questo corso si sono dovuti spostare in altri Comuni, con disagi per i ragazzi e maggiori costi a carico delle famiglie. Un lungo iter che ha richiesto l’approvazione dell’indirizzo proposto da parte della Provincia di Ancona, della Regione Marche e dell’Ufficio scolastico regionale. Un corso di studi che potenzia ulteriormente l’offerta formativa degli Istituti superiori della nostra città, rendendo ancor di più Osimo un punto di riferimento per tutta la Valmusone e per i Comuni limitrofi. Un gradito ritorno ad Osimo infine, vista la presenza per circa 60 anni in città dell’allora Istituto Magistrale intitolato a Pier Giorgio Frassati».