Osimo, il 2022 sarà all’insegna delle opere per la mobilità sostenibile

OSIMO – Il 2022 a Osimo sarà l’anno in cui vedranno la luce grandi opere a beneficio del verde e della mobilità sostenibile. È stato realizzato il progetto per il sentiero all’interno del parco urbano di Osimo Stazione che collega i quartieri alti della frazione con la zona delle scuole, centro sociale e ufficio postale in collaborazione con il Consiglio di quartiere. La realizzazione del tracciato è stata appaltata a Osimo Servizi e partirà proprio a gennaio. Non solo.

Le due piste ciclabili

«La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la nuova pista ciclopedonale “Vescovara-Covo”, un’infrastruttura che consentirà di collegare la periferia sud della città alla frazione di Campocavallo e, di conseguenza, alla ciclabile Girardengo già fruibile lungo il Musone. L’opera impegnerà risorse per 530mila euro che arriveranno grazie ad un nuovo mutuo da contratto negli ultimi giorni dell’anno, in modo da avviare la procedura di gara ad inizio 2022», spiega l’assessore all’Ambiente Michela Glorio.

Due i lotti previsti nell’elaborato: il primo riguarda la ciclabile Vescovara-Covo lunga 1.430 metri, con partenza da via Pantani, davanti alla pista di atletica, e arrivo a Campocavallo, in via Quinto Luna nella nuova zona residenziale, vicino alla futura scuola elementare della frazione, con percorso che dopo aver costeggiato via dello Sport attraverserà i terreni agricoli correndo lungo fosso Vescovara fino a Campocavallo.

Il secondo progetto prevede invece la realizzazione di una charging station di 15 metri quadrati con appositi bagni. La stazione di ricarica di mezzi elettrici sarà installata vicino all’ingresso della pista di atletica della Vescovara, all’inizio della nuova ciclopedonale, con punti ricarica all’interno e possibilità di noleggio di 13 mezzi elettrici, di cui quattro auto bilanciati su due ruote e nove e-bike da 250W. Accanto a questo monoblocco ne sarà realizzato un secondo per i servizi igienici.

«Approvato poi, quasi all’unanimità, il progetto della nuova pista ciclopedonale “Passatempo-Via Capanne”. Il tracciato partirà all’altezza della scuola materna di Passatempo e, per motivi di sicurezza idrogeologica, anziché costeggiare il fiume attraverserà la campagna a nord del torrente fiumicello, usufruendo per 788 metri di un percorso già esistente ma da adeguare e per i successivi 1,2 chilometri di un tracciato ex novo, che si congiungerà alla ciclabile Girardengo zona Confluenza e da qui a Campocavallo. L’importo dell’opera è di 190mila euro e i lavori partiranno ad inizio 2022 dopo un affidamento diretto».

I giochi nelle aree verdi

Per quanto riguarda la sostituzione dei giochi nelle aree verdi comunali sono stati assegnati i lavori da 45mila euro a una ditta privata per la manutenzione, la bonifica dei giochi non recuperabili e la successiva sostituzione con nuovi arredi in 29 aree verdi comunali che coinvolgono tutte le frazioni e i quartieri di Osimo.

Tra ottobre e novembre sono stati rinnovati e sistemati i giochi (altalene, dondoli, torrette con scivoli, giostre) e gli arredi (panchine e tavoli) delle aree di via Turati a Passatempo, via Po a Padiglione, via Recanati a Campocavallo, via Ippoliti a Campocavallo, via San Valentino a Santo Stefano, via San Giacomo della Marca a San Biagio, via Soderini all’Aspio, via Monte Catria a Casenuove, via Villa a San Paterniano, parco Luna a Campocavallo, parco don Orione e quello di piazzale Muccioli a Casenuove. In centro saranno sistemare le aree verdi di via Pavarotti, via don Milani, via dello Sport, via Croce rossa, via Kennedy, via Murri, via 2 Giugno, via Pergolesi, via Bartolini, via Mameli, via Gioberti, via Bambozzi, via Santa Caterina, via Tonnini, piazza Papa Giovanni XXIII, via Verdi e via Cecconi.