Non vincerà

A casa,

guardo dalla finestra:

nessuno,

solitudine, desolazione e silenzio.

Odo solo la TV, che nell’ altra stanza

sforna numeri su numeri:

ci lasciano padri, madri, nonni, amici…

il nemico invisibile

vuole avere il sopravvento.

Un pino si agita al vento, sembra volermi salutare

e farmi compagnia;

svanite

le urla gioiose dei bimbi,

che si rincorrevano felici



il garrire delle rondini,

che saettavano veloci

nel cielo azzurro,

fattosi ora grigio e cupo,

è solo un lontano ricordo.

Un uccellino solo

sperduto tra i nudi rami di un albero

osserva frastornato il prato

in cui fiori gialli

aprono timidi la loro corolla;



sa che la primavera arriverà e

attende fiducioso la nuova vita.

Sperduta come quell’ uccellino,

in questi giorni sempre uguali,

monotoni e malinconici,



rigiro attorno lo sguardo

alla ricerca di

un sia pur flebile movimento, un minimo segno di vita.

Tumultuosi pensieri

si agitano in me;



li sovrasta però la speranza

e la fiducia che tutto finirà.

L’ostile invisibile nemico sarà sopraffatto

dall’unione, la collaborazione, la solidarietà

di noi poveri umani.

La vita riprenderà

e l’umanità rinascerà

rinnovata e rafforzata

da un nuovo amore.