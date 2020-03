La prima cosa che farò…comprare un cuscino di piuma d’oca!

La mia casa è un utero confortevole che mi assomiglia. Ho tutto il tempo che voglio, per usare, fare, creare. C’è l’universo intero qua dentro. Mi mancherà il tempo per fare tutto e, quando uscirò, correrò a comprare un morbido cuscino...oh come ti ho desiderato, cuscino!

BERGAMO- È il 20 marzo 2020. Sono a casa, naturalmente. Oggi è venerdì. Da molti mesi il pomeriggio dei venerdì era dedicato al burraco con gli amici. Il mercoledì, tutti i mercoledì, tutto il mercoledì, era il giorno delle camminate, sui sentieri, nei boschi, in montagna, sulle ciclo-perdonabili, lungo i fiumi, i laghi, i canali. Sempre in compagnia di cari amici.

Disegno di Delia

Stranamente non mi mancano quei venerdì e mercoledì, miei giorni preferiti della settimana. Forse non mi mancano perché li ho interiorizzati, forse perchè non erano fondamentali per il mio benessere come credevo. O forse perchè al momento sto bene.

La mia casa è un utero confortevole che mi assomiglia. Ho tutto il tempo che voglio, per usare, fare, creare. C’è l’universo intero qua dentro.

Mi mancherà il tempo per fare tutto e, quando uscirò, correrò a comprare un morbido cuscino di piumino d’oca. L’ho desiderato la scorsa settimana, passata a letto in compagnia di febbre e mal di testa.

Quanto ti ho desiderato, cuscino di piuma d’oca! Ora che la testa non duole, non sei fondamentale, ma sei utile come la borsa del ghiaccio per chi è febbricitante.

