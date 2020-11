Nel weekend il volley marchigiano di serie A fa festa

Grande impresa della Megabox Vallefoglia che ha sconfitta la ex capolista sopravanzandola in classifica. Bene la Cucine Lube, la Vigilar Fano e la Videx Grottazzolina di coach Ortenzi finora imbattuta

È stato un fine settimana da incorniciare per la pallavolo di serie A marchigiana con solo successi per le nostre formazioni scese in campo.

Nell’anticipo di sabato la Cucine Lube ha dominato Verona concedendosi solo un break nel 3’ set e restando in scia a Perugia che ha vinto a Vibo il big match di giornata dimostrandosi in forte crescita di condizione.

Per la squadra di De Giorgi è praticamente già vigilia di campionato perché mercoledì alle 18 all’Eurosuole Forum si recupera il match contro la Top Volley Cisterna.

Secondo successo pieno consecutivo per Megabox Vallefoglia in serie A2 femminile Girone Est. La squadra di Bonafede ha vinto con autorità in casa contro la ex capolista Cutrofiano issandosi in vetta al girone anche se il Cuore di Mamma ha una partita da recuperare

In serie A3 maschile prosegue la corsa della Videx Grottazzolina che ha vinto in trasferta anche ad Aversa. Per i ragazzi di coach Ortenzi, si tratta del successo consecutivo n.5 che conferma come quest’anno si dovrà fare seriamente in conti con Starace e compagni.

Semaforo verde anche per la Vigilar Fano che ha battuto Trento in trasferta nell’anticipo di sabato, secondo successo di fila per Lucconi e compagni.

Weekend sul divano per la CBF Balducci HR Macerata in serie A2 femminile, per la MedStore Macerata in A3 girone Bianco che finora ha giocato solo 2 partite e che era pronta a partire quando è arrivato lo stop.

Alla MedStore Macerata infatti è saltata la trasferta a Motta di Livenza mentre la CBF Balducci osservava il turno di riposo ma la squadra di Paniconi è sempre alle prese con i casi di positività al Covid-19 e difficilmente giocherà il prossimo turno.