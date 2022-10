‘WeCivitanova’, un progetto per attrarre turisti ideato da tre ragazzi

CIVITANOVA MARCHE- Attrarre turisti in città ragionando da qui a dieci anni. Questo lo scopo del progetto ‘WeCivitanova’, invenzione di tre giovani civitanovesi – Mattia Stortini, Francesca Zallocco e Nicola Pantanetti – che nella serata di ieri 29 ottobre l’hanno presentato alla Giunta, in particolare all’Assessore al Turismo Manola Gironacci e alla cittadinanza, in occasione delle riunione del comitato Cea (Cittadini elettori attenti, ndr), svoltasi nella saletta della chiesa di San Carlo Borromeo.

Il programma

L’iniziativa è stata illustrata attraverso la proiezione di alcune diapositive informatiche e muove da «alcuni studi sulle presenza di turisti stranieri in Italia», hanno spiegato i tre, i quali hanno poi chiarito che si tratta di un «sito di eventi diviso in quattro sezioni: cultura, sport e natura, famiglia e cibo. L’attività promozionale della città andrà di pari passo con la creazione di profili social e l’ausilio di piattaforme pubblicitarie, attraverso annunci sponsorizzati».

I costi

L’intenzione è quella di intercettare un turista tipo che vuole programmare la sua vacanza a Civitanova, andando incontro alle esigenze. Progetto ambizioso, quello dei giovani, che richiede un budget di 250 000 euro l’anno per cinque anni. «Servono – hanno specificato – per avere a disposizione diverse figure professionali, quali un team di market e comunicazione, uno per la grafica, un fotografo, un video maker, degli attori e un web developer».