Volley, il quadro della serie A in campo nel weekend

Solo la CBF Balducci tra le marchigiane non sarà impegnata. Anticipi del sabato per le rispettive capolista Cucine Lube e Megabox Vallefoglia e per la Vigilar Fano

Torna in campo a distanza di 72 ore la Cucine Lube Civitanova sabato 5 dicembre alle 18 in diretta su RaiSport e rende la visita alla Consar Ravenna che all’andata seppe strappare un punto all’Eurosuole Forum ai ragazzi di De Giorgi.

Il match contro Cisterna ha confermato la solidità della squadra, ha consentito di vedere in campo anche Yant e Larizza e di tornare in testa con due punti di vantaggio su Perugia che, sempre sabato, ospita Piacenza.

Promette scintille, nel Girone Est di serie A2 la trasferta della Megabox Vallefoglia, capolista, attesa nella tana di Martignacco. Si gioca sabato alle 18. Riposa invece l’antagonista Cuore di Mamma Cutrofiano.

Niente campionato ancora per la CBF Balducci HR Macerata sempre alle prese coi postumi del Covid-19 che ha colpito alcuni degli elementi del gruppo squadra. Se ne riparla domenica 13 dicembre nella trasferta di Ravenna, anche perché il turno infrasettimanale di martedì 8 dicembre è stato posticipato per intero al 10 gennaio dalla Lega Volley Femminile.

In serie A3 maschile, nel girone Bianco in campo sabato la Vigilar Fano che gioca alle 18 in casa contro Pordenone mentre la MedStore Macerata, priva di Sanfilippo, torna in campo domenica alle 18 in casa ospitando la capolista imbattuta Porto Viro. Per la squadra di coach Di Pinto è solo il 3’ incontro stagionale.

Nel girone Blu infine la Videx Grottazzolina forte del suo eccezionale momento, ospita domenica alle 18 Sabaudia.