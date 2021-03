Volley, salta il derby per Covid. La CBF Balducci è in finale di Coppa Italia di Serie A2

Il match fissato per le 18 è stato invece annullato per il ritiro della Megabox Vallefoglia. Macerata sfiderà la LPM Bam Mondovì domenica 14 marzo nella finale di Rimini alle 14.30

VALLEFOGLIA – Il tira e molla tra il giocare non giocare si è risolto intorno alle 15.30 con la Megabox Vallefoglia che ha comunicato di ritirarsi precauzionalmente avendo riscontrato alcuni altri casi positivi tra le sue atlete. Il numero non superiore a 3 atlete avrebbe potuto consentire alla squadra di scendere comunque in campo ma, temendo un focolaio, sia per tutelare le proprie atlete che le avversarie, saggiamente la società biancoverde ha preso la sua decisione con l’avallo della Lega Volley Femminile. La semifinale tra le squadre marchigiane era in programma ieri 10 marzo alle 17.30 poi rinviata ad oggi alle 18.

La CBF Balducci ha ricevuto la notizia mentre era in viaggio verso Vallefoglia. «Eravamo col pulmann all’altezza di Senigallia e, ricevuta la chiamata, abbiamo invertito la marcia e siamo rientrati a Macerata» ha detto il presidente Pietro Paolella.

«Ci tengo a ringraziare di cuore il presidente Angeli e tutta la società di Vallefoglia per la decisione presa che è cautelativa nei confronti della salute di tutti noi. Siamo molto dispiaciuti che la partita non si possa disputare né rinviare e lo dico con vero spirito sportivo perché sarebbe stato un grande momento per la pallavolo marchigiana«. Nessuna scena di festa tra le arancionere. «Siamo uomini e donne di sport e i risultati li vogliamo conseguire sul campo. Se avessimo vinto la semifinale avremmo fatto grande festa. Così il sentimento più forte è lo sconcerto soprattutto perché sappiamo, per esperienza, cosa si vive in questi momenti nei quali è la salute il primo pensiero, non certo il campo. Domani cominceremo a pensare alla finale».

La CBF Balducci Macerata quindi sfiderà la LPM Bam Mondovì che ha battuto Pinerolo, nella finale in programma domenica 14 marzo al RDS Stadium di Rimini alle ore 14.30. Alle 18 poi seguirà la finale della Coppa Italia di serie A1.

Venerdì 12 marzo alle 11.30 si terrà in modalità video la conferenza stampa organizzata dalla Lega Volley Femminile con le 4 semifinaliste della Coppa Italia di serie A1 e le due finaliste di serie A2.