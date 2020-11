Volley, anche la partita della CBF Balducci Macerata è rinviata

Un’atleta della squadra di Paniconi ha la febbre ma la Asl non l’ha ancora sottoposta al tampone per accertarne la positività al Covid-19. Tuttavia la Lega Volley Femminile ha deciso di rimandare a data da destinarsi

MACERATA – Si tratta della 1’ partita del Girone Est di serie A2 ad essere rinviata ed è quella che si sarebbe dovuta disputare alla Marpel Arena tra la CBF Balducci HR Macerata e la Sorelle Ramonda Montecchio M.

Invece è accaduto che una giocatrice della squadra di Paniconi lo scorso mercoledì abbia avvisato la società che alcuni dei suoi congiunti avevano la febbre.

Subito isolata dalla squadra sabato mattina si è svegliata anch’essa con la febbre. Segnalato il caso alla Asl sta attendendo il tampone, e contestualmente il medico della società ha comunicato alla Lega Volley Femminile la situazione. A sorpresa è stato deciso di rinviare l’incontro.

«Il protocollo della Lega Volley – dice il DS Maurizio Storani – prevede che in presenza di pochi casi positivi si sarebbe potuto giocare e invece è arrivato lo stop senza che, al momento in cui la decisione è stata presa e informando ovviamente anche la società veneta, si avesse un riscontro scientifico dell’eventuale contagio«.

«Ecco perché – dice Storani – al momento noi non possiamo dire di avere un caso di positività perché l’esame non è stato fatto«.

Il resto del programma della 9′ giornata del girone Est di serie A2 si svolgerà regolarmente, mentre nel girone Ovest numerose partite sono già state rinviate nelle ultime settimane.

Per il DS della CBF Balducci che, come società, ha già fermato l’attività giovanile già da qualche settimana, si tratta di un’occasione per riflettere sul da farsi. «Mi domando – dice Storani – se, alla luce di questo nuovo orientamento, abbia senso proseguire il campionato o converrebbe fermarlo per qualche settimana. Noi saremmo certamente favorevole a questa ipotesi«.

Il prossimo impegno della CBF Balducci HR Macerata è previsto per domenica 15 novembre in trasferta a Martignacco per la prima giornata del girone di ritorno.

Anche la Cucine Lube non scenderà in campo contro Cisterna in SuperLega per casi però accertati tra gli atleti ospiti.