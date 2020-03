Volley maschile, la Menghi Macerata si impone su Leverano

I maceratesi piegano con un netto i dirimpettai e restano in scia del Tuscania. Emergenza permettendo nel prossimo turno è in programma la trasferta nell'impianto del Corigliano

MACERATA- Le porte chiuse della Marpel Arena non fermano la Menghi Macerata. Nel turno domenicale di serie A3 di volley maschile, rigorosamente senza pubblico, i maceratesi hanno rifilato un netto 3-0 al Leverano dimostrandosi in palla anche in questo momento di incertezza generale. Il successo conferma il terzo posto in classifica in attesa di quello che sarà. Macerata impone il gioco, sa soffrire e attacca nei momenti chiave della partita.

I dirimpettai, distratti per larghi tratti, subiscono l’atteggiamento dei padroni di casa e i parziali dei tempi giocati ( 25-15, 25-19, 25-18) ne sono il chiaro esempio. In attesa di sapere come andrà avanti il campionato, il calendario metterà di fronte la Menghi (in trasferta) al Corigliano con la possibilità di restare in scia al Tuscania.

MENGHI MACERATA BCC LEVERANO 3-0

PARZIALI: 25-15, 25-19, 25-18.

Durata set: 19’, 21’, 23’. Totale: ‘63.

MENGHI MACERATA: Nasari 7, Porcello 4, Menichetti 2, Calonico 6, Poli, Bruno 11, Monopoli 1, Rizo 23, Gabbanelli, Valenti. Allenatore: Di Pinto.

BCC LEVERANO: Sciurti, Schipilliti 5, Andrea Cagnazzo, Galasso 6, Torchia, Leone 1, Hukel 5, Orefice 16, Simone Cagnazzo, Serra 6, Balestra. Allenatore: Zecca.

ARBITRI: Salvati e Toni.