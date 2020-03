La Medea Macerata aderisce a #NoiSiamoLeMarche per combattere il Covid-19

MACERATA- La Medea Macerata dal campo alla beneficenza. La società maceratese, con il campionato di serie A3 di volley fermo per via dell’emergenza Coronavirus, i biancorossi hanno aderito alla raccolta fondi #noiSiamoLeMarche promosso dall’imprenditore Giuseppe Santoni con l’appoggio di Regione Marche e Direzione Asur Regionale.

L’invito a donare è stato fornito dal vicepresidente Gianluca Tittarelli: «È una testimonianza da parte nostra, dell’impegno che ci mettiamo come società. Sentiamo di rappresentare, sportivamente, la città di Macerata e siamo convinti che una realtà importante come la nostra abbia il dovere di mettersi a disposizione nel momento del bisogno. Sostenere la raccolta fondi #NoiSiamoLeMarche ci è sembrato il modo migliore di aiutare il territorio, anche perché da sportivi siamo particolarmente legati all’attenzione alla salute e ci piace poter dare il nostro contributo, come facciamo anche con il progetto Atleti al tuo fianco, del Dottor Alberto Tagliapietra, rivolto ai malati oncologici».

E la risposta dei giocatori è stata ottimale: «Gli atleti si sono dimostrati entusiasti di partecipare alla campagna. Sono i nostri testimonial e possiamo usare i loro volti per catturare l’attenzione di tifosi e non solo. Lo sport, e in particolare la pallavolo, raccoglie valori importanti e utili per il messaggio che dobbiamo trasmettere in questi giorni: rispettare il proprio ruolo e le regole, pensare come un gruppo, lavorare insieme per vincere una partita che adesso vuol dire garantire la salute di tutti, salvare delle vite. L’augurio che facciamo è quello di poterci ritrovare appena sarà possibile, confidiamo che seguendo le direttive ne usciremo e insieme potremo ripartire».