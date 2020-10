Volley, la Cucine Lube passa anche a Modena ed è di nuovo capolista

CIVITANOVA MARCHE – Al termine di una partita molto combattuta, la Cucine Lube Civitanova mantiene la sua imbattibilità in campionato e sorpassa Perugia costretta a rinviare il match a Milano issandosi in vetta alla SuperLega.

Prestazione di sostanza della squadra di De Giorgi che ha vinto senza incantare ma dimostrandosi squadra matura e cinica.

Nel primo set parte meglio dai blocchi di partenza con Petric ottimamente innescato da Christenson ma anche con la qualità del proprio servizio. La squadra di Giani gioca con grande serenità e prende 3 punti di vantaggio. Poi il turno in battuta di Leal e la scelta importante di De Giorgi che inserisce Marchisio per il giro dietro al posto proprio di Leal alzando il livello della ricezione, e poi cambiando la diagonale con l’inserimento di Falaschi e Hadrava. E’ la svolta del set. La Lube torna al 23-23 e siccome la pallavolo è uno sport di situazioni, i civitanovesi si procurano quelle giuste per chiudere con l’attacco di Rychlicki.

Nel 2’ set la Cucine Lube ha proseguito sul solco tracciato ma è Modena ad aver perso di efficacia da squadra giovane e poco incline alla continuità nonostante un potenziale che coach Giani sta provando a sviluppare. La squadra di De Giorgi è una macchina da guerra quasi perfetta e solo per il “povero” Leal, bersagliato dal servizio dei padroni di casa, la serata non è così piacevole.

Sotto 0-2 Modena ha provato a trovare risorse fisiche e mentali per riaprire una partita indirizzata verso le Marche e non perdere ancora contatto dalla capolista già di 8 punti pur con la trasferta di Trento da recuperare.

La Cucine Lube cala un po’ l’intensità e il ritmo sul doppio vantaggio ma, come accaduto nel 1’ set, nel momento decisivo, in vista del punto 20, La Lube fa la Lube: accelera, in attacco, in difesa e in battuta e per Modena c’è la sconfitta probabilmente più severa di quanto avrebbe meritato.

Prossimo turno domenica 8 a Perugia alle 18: partita tutta da vedere!

Il tabellino del matche della 9′ giornata di andata:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Marchisio, Juantorena 10, Balaso (L), Leal 13, Rychlicki 12, Simon 10, De Cecco 1, Anzani 9, Falaschi, Hadrava 4, Yant n.e.. All. De Giorgi.

LEO SHOES MODENA: Estrada Mazorra 1, Iannelli n.e., Petric 17, Porro, Sanguinetti n.e., Stankovic 3, Grebennikov (L), Christenson 2, Karlitzek 12, Vettori 14, Negri n.e., Mazzone 3, Lavia n.e., Gollini n.e.. All. Giani.

ARBITRI: Cesare – Simbari.

PARZIALI: 24-26 (32’), 22-25 (26’), 23-25 (29’).

NOTE: Modena: b.s. 14, ace 3, m.v. 4, 38% in ricezione (15% perfette), 57% in attacco. Lube: b.s. 13, ace 4, m.v. 8, 58% in ricezione (23% perfette), 64% in attacco.