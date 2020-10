Volley, Juantorena e De Giorgi premiati per la scorsa stagione

Due importanti riconoscimenti della Lega Pallavolo Serie A, sono stati consegnati al coach e al capitano della Cucine Lube Civitanova. La pallavolo marchigiana ha festeggiato anche il premio per Rizo Gonzalez della Menghi Macerata in serie A3

CIVITANOVA MARCHE – Prima del match dell’Eurosuole Forum contro Trento, la Lega Volley ha consegnato i premi individuali per la passata stagione a due tesserati della Cucine Lube Civitanova.

Coach Ferdinando De Giorgi ha ricevuto il Premio Anderlini come Miglior Allenatore, riconoscimento assegnato, per il secondo anno consecutivo, sulla base delle segnalazioni ricevute dai Club di Lega. Lo schiacciatore Osmany Juantorena, invece, ha ricevuto il premio come Miglior Servizio in base alle classifiche di rendimento individuali della stagione 2019/20.

«Sono orgoglioso di ricevere per il secondo anno consecutivo il premio della Lega Pallavolo Serie A come miglior allenatore – ha detto il coach salentino – e questo testimonia il grande lavoro fatto insieme allo staff, giocatori e club: ringrazio tutti».

Il capitano della Cucine Lube Osmany Juantorena ha detto: «sono orgoglioso del premio ricevuto perché conquistato nel campionato più forte del mondo, ovvero quello italiano. Continuerò a sognare finché giocherò a questi livelli».

Altri due giocatori in campo ieri sono stati insigniti di un trofeo e si tratta di Srecko Lisinac, miglior centrale e di Nimir che nella passata stagione giocava a Milano, in questo caso per il numero di ace realizzate e per il numero di attacchi vincenti. Il giovane Alessandro Michieletto miglior under23 dello scorso campionato di serie A3 e non aggregato per questa trasferta ai compagni dell’Itas perché rientrato positivo al Covid dall’argento europeo con la nazionale under20, riceverà il premio appena possibile.

Per la pallavolo marchigiana c’è anche il premio per il miglior realizzatore della scorsa serie A3 assegnato ad Alejandro Rizo Gonzalez, l’anno scorso alla Menghi Macerata

Ecco i vincitori dei premi della Lega Pallavolo Serie A per la stagione 2019/2020

30° PREMIO ANDERLINI – Miglior Allenatore

SuperLega Credem Banca: Ferdinando De Giorgi – Cucine Lube Civitanova

Serie A2 Credem Banca: Alessandro Spanakis – Olimpia Bergamo

Serie A3 Credem Banca: Matteo Battocchio – Tipiesse Cisano Bergamasco

30° PREMIO BADIALI – Miglior Under 23 italiano

SuperLega Credem Banca: Daniele Lavia – Consar Ravenna

Serie A2 Credem Banca: Yuri Romanò – Emma Villas Aubay Siena

Serie A3 Credem Banca: Alessandro Michieletto – UniTrento

CLASSIFICHE DI RENDIMENTO INDIVIDUALI

MIGLIOR SERVIZIO: Osmany Juantorena – Cucine Lube Civitanova

MIGLIOR RICEZIONE: Santiago Danani La Fuente – Kioene Padova

MIGLIOR SCHIACCIATORE: Wilfredo Leon – Sir Safety Conad Perugia

MIGLIOR CENTRALE: Srecko Lisinac – Itas Trentino

MAGGIOR NUMERO DI ACE: Nimir Abdel-Aziz – Allianz Milano

MAGGIOR NUMERO DI MURI VINCENTI: Srecko Lisinac – Itas Trentino

MAGGIOR NUMERO DI ATTACCHI VINCENTI: Nimir Abdel-Aziz – Allianz Milano

PREMIO ANDREJ KUZNETSOV

Miglior realizzatore SuperLega Credem Banca: Nimir Abdel-Aziz – Allianz Milano

Miglior realizzatore Serie A2 Credem Banca: Igor Tiurin – Geovertical Geosat Lagonegro

Miglior realizzatore Serie A3 Credem Banca: Alejandro Rizo Gonzalez – Menghi Macerata

34° PREMIO ILARIO TONIOLO – Miglior Arbitro SuperLega

Ilaria Vagni

13° PREMIO CESARE MASSARO – Miglior Arbitro Serie A2/A3

Stefano Caretti