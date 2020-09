Volley, la CBF Balducci si prepara alla presentazione vincendo il derby

Mentre si lavora in palestra e, dopo l’allenamento congiunto disputato contro l’Acqua&Sapone Roma Volley Club, la CBF Balducci HR Macerata ha disputato anche il primo derby sempre alla Marpel Arena ospitando la Megabox Vallefoglia, sabato 12 settembre dalle ore 11 si accenderanno i fari sulla squadra.

Nella sede aziendale del main sponsor CBF Balducci a Montecassiano, ci sarà la prima uscita ufficiale di presentazione del progetto per questa rinnovata serie A2 con il presidente Paolella, il DS Storani, lo stesso CEO della Cbf Balducci Massimiliano Balducci oltre a coach Paniconi con il suo staff e le ragazze, che avvieranno ufficialmente la stagione alla presenza della stampa.

Sarà anche svelata la nuova maglia con lo sponsor tecnico Macron e un dettaglio sulle strategie di marketing che la società sta mettendo in essere per rendere la squadra sempre più espressione di un territorio pallavolistico che ha storia e tradizione e che deve avere nella Cbf Balducci Macerata la punta di un iceberg di un movimento vivace.

In attesa delle dichiarazioni ufficiali, parola al campo, quindi, per le due uniche esponenti della pallavolo femminile di serie A e considerando che l’esordio in campionato si avvicina.

La Cbf Balducci Macerata giocherà domenica 20 settembre alle ore 17 alla Marpel Arena ospitando le friulane di Martignacco mentre la Megabox Vallefoglia sarà di scena nella lunghissima trasferta calabrese di Soverato.

Le due marchigiane avversarie nel girone Est, anche se si affronteranno solo alla penultima giornata, si sono ritrovate per un allenamento congiunto concluso con la vittoria delle padrone di casa per 3-1.

A fine gara il commento di coach Paniconi: «Va considerata, nell’analisi dell’allenamento, qualche assenza in casa Pesaro – spiega coach Paniconi – per noi è stato un passo avanti, rispetto all’allenamento con Roma, dal punto di vista della continuità e della determinazione. Quando ci sono queste componenti aumenta anche la qualità. Si vedeva che c’era voglia di fare un risultato positivo a prescindere da chi avrebbe giocato. Anche a livello di intesa si è visto qualcosa di meglio, credo che possiamo ancora migliorare tantissimo a muro, ci sono dei meccanismi che devono essere più fluidi ma credo che sia stato un buon test».

Coach Paniconi ha scelto come sestetto di partenza: Lancellotti e Renieri in diagonale, Lipska e Maruotti in banda, Mancini e Martinelli al centro e Bisconti libero.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

CBF BALDUCCI: Pomili 5, Martinelli 10, Lancellotti 1, Giubilato 1, Renieri 8, Pirro 3, Lipska 13, Peretti, Mancini 6, Maruotti 10, Rita 3, Sopranzetti (L2), Bisconti (L1). All. Paniconi.

MEGABOX: Bresciani (L), Kramer 10, Costagli 12, Balboni 3, Saccomani 4, Stafoggia 1, Colzi 9, Pamio 12, Durante, Bertaiola ne, Ricci 1, Lestini 4

PARZIALI: 25-21 (23’), 25-23 (26’), 15-25 (24’), 25-18 (21’)

NOTE: CBF Balducci 15 errori in battuta, 3 aces, 6 muri vincenti, 51% ricezione positiva (32% perfetta), 33% in attacco; Megabox 13 errori in battuta, 4 aces, 11 muri vincenti, 66% ricezione positiva (33% perfetta), 28% in attacco.