Volley, la Cbf Balducci Macerata senza Lancellotti cade in trasferta

La squadra di Paniconi non ha saputo ripetere il match contro Martignacco e, senza Lancellotti, ha faticato troppo in attacco senza riuscire mai a infastidire la Omag San Giovanni in Marignano che ha vinto con pieno merito

MACERATA- Serata da dimenticare per la CBF Balducci HR Macerata sconfitta 3-0 in maniera netta ed inattesa da San Giovanni in Marignano.

Senza nulla togliere alla prova di capitan Peretti, l’assenza della palleggiatrice titolare Lancellotti fermata da problemi alla schiena, ha pesato nell’equilibrio del gioco della squadra di Paniconi che, dall’altra parte del campo, ha visto esordire invece la brasiliana Silva Conceiçao.

Le padrone di casa hanno confermato quanto di buono fatto vedere nel successo esterno di Talmassons macinando il proprio gioco sull’asse Saguatti-De Bellis trovando una super Fiore top scorer con 19 punti..

Pomili, Rita e Pirro hanno presto preso il posto di Lipska, Martinelli e Renieri già nel 1′ set, chiuso 25-18 con il muro su Maruotti.

Al rientro in campo le romagnole hanno continuato a spingere e per la CBF Balducci è stato ancora notte fonda. Sotto 8-2 coach Paniconi ha cercato la scossa ma solo dal 19-12 le maceratesi hanno trovato il break per riaprire i giochi, ma la Omag, con una Fiore in più, ha chiuso 25-21.

Anche l’approccio al 3′ set è ancora una volta deficitario ma la Cbf Balducci ha saputo restare in scia. Sotto 12-8 il tecnico arancionero ha giocato di nuovo la carta Pirro al posto di Renieri e Pomili al posto di Lipska ma il finale 25-20 descrive una serata troppo deficitaria in attacco nelle interpreti principali e su cui poggia il gioca d’attacco della squadra.

In classifica, dopo due giornate, Macerata resta a quota tre punti mentre la Omag sale a 5 in scia alla capolista Megabox Vallefoglia.

Ecco il tabellino dell’incontro:

Omag San Giovanni in Marignano: Cosi 10, Peonia (L2) ne, De Bellis 12, Fiore 19, Ceron 5, Silva Conceiçao 1, Spadoni ne, Aluigi ne, Urbinati, Saguatti 10, Bonvicini (L1), Berasi 1, Penna ne, Fedrigo. All. Saja.

CBF Balducci Macerata: Pomili 3, Martinelli, Lancellotti ne, Giubilato ne, Renieri 5, Pirro 1, Lipska 11, Peretti 3, Mancini 6, Maruotti 4, Rita 4, Sopranzetti (L2) ne, Bisconti (L1). All. Paniconi.

ARBITRI: Cruccolini-Proietti.

PARZIALI: 25-18 (22’), 25-21 (25’), 25-20 (26’).

NOTE: Omag 14 errori in battuta, 4 aces, 8 muri vincenti, 49% ricezione positiva (25% perfetta), 36% in attacco; CBF Balducci 10 errori in battuta, 4 aces, 10 muri vincenti, 36% ricezione positiva (15% perfetta), 19% in attacco.