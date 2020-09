Volley, la CBF Balducci Macerata è ambiziosa ma non presuntuosa – VIDEO

Riparte l’avventura della CBF Balducci HR Macerata nel campionato di serie A2 di pallavolo femminile. Per il team del presidente Paolella, dopo un’estate di incertezze tra Covid e accordo poi non concretizzato con Filottrano nel quale si era accarezzata anche la possibilità di riportare la città di Macerata in massima serie che nel volley manca dai tempi della Lube, domenica 20 settembre ci sarà l’esordio in campionato.

Nel corso della presentazione della squadra e dello staff tecnico tenutosi all’interno dell’azienda CBF Balducci a Montecassiano molto più che main sponsor, si respirava l’atmosfera tipica dei contesti nei quali gli attori protagonisti sanno bene cosa vogliono e dove intendono arrivare.

«Dipende da voi e noi ci contiamo davvero» – ha detto Franco Balducci dando il benvenuto alla squadra, ricordando l’amicizia lunga decenni con Pietro Paolella e il percorso fatto insieme dalle serie minori fino alla 2’ serie nazionale.

Dopo la prima stagione di apprendistato in serie A2 interrotta per il Covid-19, la società si è strutturata ulteriormente inserendo figure nuove ma ha anche imparato «dai propri errori» – come ha ammesso il DS Storani. La squadra è in gran parte confermata. Gli innesti di Bisconti e Mancini in arrivo dalla serie A1, la conferma della promettente polacca Lipska arrivata a stagione in corso potendo giocare solo 4 partite, l’opposto Renieri «l’unica giocatrice che ho corteggiato per due estate consecutive« – ricorda Storani, oltre a tutte le confermate sembrano elementi importanti per tenere la squadra nella parte sinistra della classifica. «Il girone Est è equilibrato – insiste Paolella – e noi riteniamo di avere le carte in regola per dire la nostra». Occhi puntati su Talmasson, Ravenna, la stessa Martignacco attesa alla Marpel Arena alle 17 per la prima di campionato, così come le altre marchgiane di Vallefoglia.

La CBF Balducci Macerata nelle ipotetiche gerarchie parte a fari spenti con licenza di stupire. L’obiettivo è che la squadra acquisisca il DNA di un’eccellenza imprenditoriale come l’azienda di cui porta il nome nei palasport d’Italia.

Del resto l’impegno economico dell’azienda leader nel settore dell’abbigliamento da lavoro made in Italy è cresciuto, restando unico main sponsor. «Crediamo in questo progetto e in questa squadra e il nostro impegno va al di là del concetto di sponsor – ha detto il CEO dell’azienda Massimiliano Balducci, che prima della presentazione ha riunito la squadra per trasmettere la fiducia dell’azienda – e anche se sappiamo che sarà una stagione particolare sotto tanti punti di vista riteniamo che ci siano le condizioni per fare molto bene, credendo nei propri obiettivi e nei propri sogni».

La prospettiva è chiaramente quella di salire ancora un gradino forse non quest’anno ma nel giro di qualche stagione. «Per farlo dobbiamo acquisire visibilità ed essere riconosciuti come espressione di questo territorio«.

Particolarmente caloroso il saluto del sindaco di Macerata Romano Carancini. «Prima di salutare la squadra ritengo doveroso rivolgere il mio grazie a nome della città alla famiglia Balducci per il generoso impegno e ai dirigenti con i quali in questi anni si è creato un bellissimo rapporto». Praticamente in tempo reale si è messo in contatto con il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli per far sì che già domenica possa esserci il pubblico a fare il tifo per la squadra, cosa che con le regole vigenti sarebbe preclusa. Un ultimo regalo, segno di vicinanza e affetto dal sindaco uscente.

Presenti anche i delegati provinciali di Coni e Fipav, gli altri sponsor e i responsabili del settore giovanile.