Volley, A2 femminile al via: Vallefoglia in Calabria, Macerata in casa

Dopo 5 mesi di dubbi e paure, la pallavolo femminile di alto livello torna a far parlare di sé per le questioni che riguardano il campo e, dopo l’antipasto della SuperCoppa di serie A1, nel weekend si gioca.

Anche le Marche in rosa tornano quindi protagoniste con due squadre. Non succedeva da 6 stagioni. Allora in A2 c’erano Filottrano e Pesaro, oggi tocca a Macerata e Vallefoglia.

La Megabox scende in campo sabato alle 18.30 a Soverato, dirigono Scarfò e Stancati. La formazione locale è allenata da una vecchia volpe del parquet come Bruno Napolitano rientrato in Italia da tre stagioni dopo una lunga parentesi all’estero. La società ha investito sull’opposta slovena Erzen. Dal suo braccio e da quello della toscana Silvia Lotti arriverà il maggior fatturato di punti di un roster giovane. La squadra di Bonafede invece crede nella voglia di emergere della lunghissima centrale statunitense Kramer, quella di riscatto di Saccomanni e Balboni e quella di dimostrare di essere ancora determinante di Bacchi. Partita difficile logisticamente per la lunghissima trasferta ma non impossibile sportivamente per l’ambizioso team del patron Angeli.

Domenica alle 17 alla Marpel Arena tocca invece alla CBF Balducci HR Macerata che ospita senza pubblico la Itas Martignacco, dirigono Dell’Orso e Somansino.

La squadra di Paniconi riparte da Lancellotti in regia. L’opposto Renieri deve dimostrare di essere decisiva anche in serie A. La polacca Lipska in 4 partite della scorsa stagione ha conquistato tutti. Bisconti e Mancini vogliono dimostrare di essere di passaggio in 2’ serie.

Di fronte si troveranno un brutto cliente. La Itas Città Fiera Martignacco è squadra quotata, forse non quanto le cugine di Talmasson, ma fisica. Coach Marco Gazzotti è un tecnico che nella sua storia ha dimostrato non solo di sapere ottenere risultati ma di saper dare un gioco alle sue squadre. Occhi puntati sull’opposta croata Dapic, vista già in Italia a Chieri. L’attacco conterà molto sulla schiacciatrice Pascucci ma complessivamente, non ha grosse punte di diamante ulteriori.

Se la Cbf Balducci approccerà bene l’incontro e manterrà una buona concentrazione lavorando bene fin dai 9 metri e costringendo le friulane al gioco scontato, lo spartito del muro-difesa e contrattacco è pane quotidiano delle squadre di Paniconi.

Completano il quadro del girone Est: Montecchio-Cutrofiano e Talmasson – San Giovanni in Marignano mentre resta a guardare Ravenna.

La vera notizia è che si parte, in qualche modo, comunque, sperando in giorni migliori ma finalmente dando la caccia ai 3 punti.