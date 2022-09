‘Vita Vita’: stasera la prima delle tre serate civitanovesi. Cambio di location causa maltempo

CIVITANOVA MARCHE – Cambio di location per ‘Vita Vita’, il ‘Festival internazionale d’Arte vivente’, che si spalmerà in tre giorni di musica e spettacoli nelle serate civitanovesi. L’appuntamento di stasera, che si sarebbe dovuto svolgere al giardino della Pinacoteca Moretti, si terrà invece al teatro Annibal Caro, causa maltempo: per l’occasione sarà proposto un percorso di musica e poesia con l’attrice Viviana Di Marco accompagnata dai musicisti Fausto Palmieri e Olena Kocherga. Quest’ultima è una flautista ucraina, arrivata a Civitanova dopo lo scoppio della guerra che, per l’occasione, riceverà il ‘Premio VitaVita Giovane Talento 2022’. Dopo lo spettacolo “Della mia compagnia costui sovvemmi…”, l’attore leopardista Sergio Carlacchiani si esibirà in un omaggio alla voce del grande Vittorio Gassman, nel centenario della nascita.

Domani, invece, la serata al cineteatro Rossini con un doppio tributo a due stelle della musica: il primo sarà dedicato al celebre jazzista Charles Mingus da parte dei ‘Quintorigo’, gruppo composto da Alessio Velliscig, la voce, Valentino Bianchi ai sassofoni, Stefano Ricci al contrabasso, Andrea Costa al violino, Gionata Costa al violoncello e Marco Frattini alla batteria. ‹‹Sarà una rilettura moderna ed affascinante – spiegano gli organizzatori – che continua a dimostrare come, a oltre vent’anni dal loro ingresso nel panorama musicale italiano, i ‘Quintorigo’ rappresentano sempre genialità e freschezza››.

Alle 22.30 si proseguirà con ‘Macapea, omaggio a Pino Daniele’. Si tratta di un viaggio musicale tra Napoli e Brasile, contaminazioni jazz e blues, ideato da Massimo Di Matteo, musicista e compositore apprezzato per la sua conoscenza della musica partenopea e per la sua somiglianza alla particolare voce del cantautore napoletano scomparso. Special guest, alle percussioni, Tony Esposito, che riceverà il ‘premio VitaVita alla Carriera 2022 ex aequo’. Con loro si esibiranno Massimo Saccutelli al piano e alle tastiere, Andrea Zaccari al basso e Danilo Brugnini alla batteria.

Infine, la serata conclusiva, sabato 3 settembre: è previsto il ritorno delle parate nel centro città e dei numerosi coinvolgimenti spettacolari, con uno zapping itinerante a spasso per piazze e vie. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e gli eventi di oggi e domani alla pinacoteca Moretti e al teatro Rossini sono su prenotazione allo 0733/812936.